Водителей предупредили, что езда в пробках изнашивает ресурс мотора сильнее трассы

Эксперт по моторным маслам Константин Облащиков в беседе с Авто Mail опроверг миф о том, что городская езда бережет двигатель.

Ресурс мотора зависит от моточасов, а не от пробега. За час на трассе можно проехать 100 км в стабильном режиме, а в пробке — всего 10 км при постоянной смене режимов и работе на холостом ходу.

Циклы «разгон — торможение — стоянка» создают пиковую нагрузку, вызывая преждевременный износ. На низких оборотах в камере сгорания не удаляется нагар на поршнях. Он работает как теплоизолятор, ухудшает теплообмен и смесеобразование, провоцируя детонацию и снижая ресурс двигателя.