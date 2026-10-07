Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как взыскать убытки за блокировку авто во дворе

Владелец машины с перекрытым выездом может взыскать с виновника подтвержденные денежные потери. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

По словам Бондаря, статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок. Для этого нужно доказать, кто заблокировал автомобиль, факт и размер потерь, а также связь нарушения с убытками.

Правила дорожного движения запрещают парковку, которая делает выезд другой машины невозможным. Для компенсации морального вреда по статье 151 Гражданского кодекса нужно подтвердить нарушение личных неимущественных прав — например, причинение вреда здоровью.

Эксперт посоветовал сфотографировать машины и номера так, чтобы был виден перекрытый выезд, зафиксировать время и длительность блокировки. Затем следует обратиться в полицию для фиксации нарушения и установления водителя. Важно сохранить чеки и получить у работодателя подтверждение опоздания и потери заработка.

Виновнику можно направить письменное требование с расчетом убытков и копиями доказательств. При споре — подать иск в суд по месту его жительства. Если работник опоздал не по своей вине, он может оспорить выговор в трудовой инспекции или суде.