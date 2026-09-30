Авто Mail: отказ от запасного колеса в современных авто продиктован стремлением снизить массу машины

Запасное колесо перестало быть обязательным элементом для большинства новых легковых автомобилей. О том, как меняется оснащение современных машин, пишет автор Авто Mail Алексей Хорошев.

Как и компакт-диски, механические ручки и аналоговые приборы, запаска постепенно превращается в деталь автомобильной эпохи, которую многие помнят, но все реже встречают в новых машинах.

Отказ от полноразмерного запасного колеса в современных автомобилях продиктован стремлением снизить массу машины. Комплект из шины, диска, домкрата и ключа весит от 14 до 27 кг. Для автопроизводителей, выпускающих миллионы машин, экономия каждого килограмма критически важна для улучшения общей эффективности.

Чем меньше вес автомобиля, тем меньше энергии требуется для его разгона. Для бензиновых машин это дает экономию топлива, а для электромобилей — увеличивает запас хода на несколько километров. Инженеры считают нерациональным возить тяжелый комплект, которым большинство владельцев никогда не воспользуется.