Юрист Свечников объяснил, когда сервис отвечает за поломку авто после ремонта

Если автомобиль сломался в день выдачи из ремонта, владелец может потребовать от сервиса устранить недостаток и возместить расходы. Ответственность зависит от причины поломки, сообщает RT .

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников пояснил: сервис отвечает за ошибку мастера, неправильную сборку или дефект установленной им детали. Сам по себе день поломки не доказывает вину мастерской.

Если гарантия действует, сервис должен доказать, что неисправность возникла после выдачи машины из-за неправильной эксплуатации, вмешательства посторонних или непреодолимой силы. Без гарантии связь поломки с ремонтом подтверждает владелец. При споре причину определяет автотехническая экспертиза.

Свечников посоветовал остановить машину, снять на фото и видео ее состояние, показания приборов и место остановки. Нужно сохранить заказ-наряд, акт, чеки и переписку, затем письменно уведомить сервис и пригласить его представителя на осмотр. До фиксации состояния лучше не отдавать автомобиль другой мастерской.

В претензии владелец может потребовать бесплатно исправить работу, снизить цену или возместить затраты на ремонт в другом месте. При существенном недостатке или нарушении разумного срока исправления можно вернуть плату и взыскать убытки, в том числе расходы на эвакуатор и экспертизу. На выполнение денежного требования у сервиса есть десять дней. Затем владелец может обратиться в суд за неустойкой, компенсацией морального вреда и потребительским штрафом.