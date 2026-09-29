Пермский ученый Пестриков объяснил, как избежать заносов и аварий на гололеде

В гололед сцепление шин с дорогой падает, а тормозной путь увеличивается в 5-10 раз, поэтому ошибки водителей на скользком покрытии часто приводят к потере управления. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков.

Пестриков предупредил, что тормозной путь на льду (100–150 м) в разы больше, чем на сухом асфальте (20–25 м) при 60 км/ч. Он советует не превышать 20–40 км/ч и тормозить заранее, избегая резких маневров. При блокировке колес педаль нужно медленно отпустить.

Ученый опроверг миф о пользе снижения давления в шинах: на льду это вызывает проскальзывание. Важнее состав резины. Резкое ускорение ведет к заносу. На механике сцепление отпускать мягко.

Если машина застряла во дворе, можно подложить картон под колеса, снизив давление не более чем на 0,5 бара. В потоке выбираться из авто нельзя — нужно раскачивать машину из салона.