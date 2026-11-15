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    Никас Сафронов раскрыл, почему закрыли выставку внука Пугачевой, она длилась всего месяц

    Фото: РИА «Новости»

    Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров провел свою первую выставку в Москве. Экспозиция продолжалась всего месяц. Почему показ работ внука знаменитой артистки закрыли, объяснил Никас Сафронов. Его процитировал сайт URA.

    Байсаров представил в Москве выставку «Иные». Это его первый крупный художественный проект. Внук Пугачевой работает маслом, он прибегает и к аэрографии.

    Артист рассказывал, что вдохновлялся фантастикой и сказками. Экспозиция длилась месяц, с 9 октября по 4 ноября 2026 года. Многие считали, что работы родственника Примадонны будут показывать дольше.

    По мнению Никаса Сафронова, смысла в этом не было. Для молодого художника 30 дней постоянного экспонирования — уже хороший результат. Чаще всего выставку устраивают всего на две недели.

    Продлевать работу залов организаторы начинают, если к работам выстраиваются очереди. Как отметил Никас Сафронов, это происходит при показе крупных художников, уровня Айвазовского.

    Фото: РИА «Новости»

    Что сказал Никас Сафронов о внуке Пугачевой

    Молодой автор может попытаться привлечь к себе внимание иначе. Лучше всего, по мнению Сафронова, работают эпатаж, интерактив и реклама.

    В пример народный художник России привел свою недавнюю выставку в Нью-Дели. Полюбоваться картинами Сафронова пришли 700 тысяч человек. Но и это потребовало серьезных финансовых затрат: команда артиста приготовила мультимедийные экспозиции.

    В залах светящиеся капли росы свисали с потолка, огромные цветы раскрывали лепестки при движении людей, слоны переходили с одного полотна на другое.

    «Технологии ИИ вошли в нашу жизнь. Современный художник уже не может себе позволить просто выставить картины. Нужно привлекать зрителей с помощью искусственного интеллекта», — заметил Никас Сафронов.

    Дебют внука Пугачевой в Москве Сафронов счел скорее удачным. Экспозиция вызвала интерес.

    «Нужно постоянно развиваться. Даже если у тебя есть восторженные поклонники. <…> Все время учиться, даже становиться подмастерьем у профессиональных мастеров», — добавил артист.

    Фото: РИА «Новости»

    Дени Байсаров — большой талант?

    Сам Сафронов за последние годы организовал свыше 300 выставок. Последняя его экспозиция в России прошла в 2024 году, теперь он чаще работает за рубежом.

    В контексте разговора о Байсарове Сафронов привел в пример престижную премию в Японии. Ее победитель теряет право повторно подать заявку под своим именем.

    Ему приходится придумывать псевдоним, делать новую работу. В этом случае зритель получает возможность оценить творчество без призмы громкого имени.

    «Нужно научиться так рисовать, чтобы люди не знали, кто автор, а твои работы нравились», — объяснил Никас Сафронов.

    Сафронов допустил, что Дени Байсаров может состояться как крупный мастер.

    «Может, Дени станет в последствии таким, как Шагал или Малевич. Необходимо образование. Не перенимать чью-то технику, делать свое. Пусть работает, у него и шансы и возможности есть», — резюмировал Сафронов.

    Фото: РИА «Новости»

    Кто внук Пугачевой и как прошла его выставка

    Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте, он средний внук Аллы Пугачевой. В прессе отмечали, что Байсаров не пошел по стопам родственников и занялся бизнесом.

    Байсаров заканчивал элитную частную школу и проходил курс военной подготовки в Чечне. Лишь в 2024 году он обучился живописи.

    Первый его опыт с выставками действительно можно назвать удачным. Под «Иные» отдали три этажа, экспозицию посетили Андрей Малахов, Игорь Верник, Федор Бондарчук и другие российские звезды.

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