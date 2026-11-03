Дочь Аркадия Райкина умерла в возрасте 88 лет

В Москве умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Дочери советского артиста эстрады Аркадия Райкина было 88 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», — поделился собеседник агентства.

Официальную причину смерти пока не озвучили. В начале октября Райкину доставили в больницу с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Тогда из-за сильной слабости актриса почти не могла ходить.

Райкина родилась в Ленинграде в 1938 году в семье артистов. На сцену Театра имени Вахтангова она впервые вышла в 12 лет, а в 1959 году стала частью его труппы. В 1976 году актриса получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Почти 50 лет Райкина посвятила Театру имени Вахтангова. Она играла Зелиму в «Принцессе Турандот», Софью в спектакле «Дамы и гусары», а также Золушку. В кино актриса впервые появилась в фильме «Баня», позднее снялась в картине «Благочестивая Марта».