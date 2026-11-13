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    Михаил Барщевский рассказал, почему создал театр «Неформат»

    Фото: 360.ru

    Идея о создании театра «Неформат» пришла к Михаилу Барщевскому после двух удачных постановок. Об этом сам основатель проекта, режиссер и драматург рассказал в подкасте «Джентльмены предпочитают».

    «Я написал пьесу „Неформат“ и с ней пришел к трем очень известным московским режиссерам. Все трое мне сказали: „Это поставить невозможно, этого на сцене быть не может“», — поделился он.

    Один из режиссеров в итоге предоставил Барщевскому площадку и предложил сделать постановку самому. Драматург справился за месяц.

    «С тех пор два с половиной года на аншлагах идет. Тогда я решил „Ведите следствие“ поставить, тоже сам, все удалось. И мне сказали: „Слушай, а не хочешь театр создать?“» — вспомнил собеседник 360.ru.

    Так и появился театр «Неформат». Седьмую постановку его труппы представят публике 20 ноября, а премьера восьмого спектакля намечена на декабрь или январь.

    Новый выпуск подкаста «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

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