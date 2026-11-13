Фейк: в Эрмитаже пройдет посвященная ударам по НПЗ выставка

Новость о посвященной ударам по НПЗ выставке в Эрмитаже опровергли

В Сети начали распространять сведения о том, что в Эрмитаже якобы откроют выставку «Трагедия. Удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам». Информация об этом не соответствует действительности.

Фейк

В Эрмитаже в рамках спецпроекта якобы собрались проводить выставку выставку «Трагедия. Удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам». Авторы постов уверяют, что в основе экспозиции — документальные фотоматериалы, запечатлевшие разрушения промышленных сооружений, масштабные пожары и последствия повреждения объектов нефтеперерабатывающего комплекса.

Отдельно отмечается, что фотографии позволяют обратиться к теме уязвимости современной промышленной инфраструктуры, осмыслить последствия вооруженных конфликтов для производственной деятельности, окружающей среды и повседневной жизни. Особое место в экспозиции занимают кадры, фиксирующие непосредственные последствия ударов, работу экстренных служб и состояние промышленных объектов после происшествий.

Правда

На самом деле, никакой выставки фотографий с последствиями атак на НПЗ в Эрмитаже не организуют. Петербургское издание МР7 «Мой район» ранее отмечало, что на электронные адреса ряда петербургских редакций утром 12 ноября пришла рассылка с анонсом несуществующей (и невозможной) выставки с таким названием, якобы готовящейся в музее. Письмо сопроводили иллюстрацией, предположительно, созданной нейросетью.

Авторы рассылки утверждали, что выставка посвящена документальным фотографиям последствий атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы — разрушений, пожаров и экологического ущерба. В экспозицию якобы вошли работы известных российских фотографов. Провести «выставку» будто бы планировали с 12 по 15 ноября.

Отправители, подписавшиеся «Организационная группа выставочного проекта», просили редакции распространить анонс на сайтах и в социальных сетях. Однако в официальной афише Эрмитажа подобной выставки нет.

Никаких сведений об организаторах, кроме подписи под письмом, в рассылке не приводится. Кроме того, электронная почта отправителя не совпадает с адресом пресс-службы Эрмитажа, указанным на официальном сайте.

Авторы издания также напомнили, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запрещено публиковать в интернете фотографии и видеозаписи атак беспилотников, работы систем ПВО и последствий ударов. В Петербурге ограничения ввели постановлением губернатора от 14 января 2025 года. Срок действия запрета продлили до 31 декабря 2026-го.

За нарушение требований предусмотрены административные штрафы: для физических лиц — 4000 рублей, для должностных — от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч.

В Ленинградской области запрет на публикацию и распространение информации о последствиях применения БПЛА ввели еще раньше — в 2024 году — решением регионального оперативного штаба. В протоколе срок действия ограничения обозначен как «постоянно».

Необходимость подобных ограничений объясняют соображениями безопасности. Как отмечала пресс-служба МЧС, фотографии и видеозаписи беспилотников, их падений и последствий ударов позволяют противнику определять координаты пораженных объектов, оценивать результаты атак и планировать новые.

По той же причине ограничения распространяются на съемку работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также мест размещения военных и правоохранительных подразделений, где находятся важные средства обороны.

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