Битва за красоту и сопутствующие потери. 91 год со дня рождения Людмилы Гурченко

Она очаровала миллионы зрителей, но редко кто с ней мог найти общий язык. За обаятельной улыбкой скрывался тяжелый характер. Она не терпела возражений, не подбирала слов и требовала от окружающих полной отдачи. Она ненавидела неудачи и очень хотела всегда быть красивой. Ради «вечной молодости» была готова терпеть боль и ложиться под нож, рискуя умереть прямо в операционной. 12 ноября 1935 года на свет появилась Людмила Гурченко.

Война и голод Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Ее отец, Марк Гаврилович, был баянистом, мать Елена Александровна пела и помогала мужу проводить концерты. Семья жила небогато, в полуподвальной квартире, однако недостаток денег не мешал родителям устраивать домашние представления. Отец обожал единственную дочь и с ранних лет приучал ее к сцене. С началом Великой Отечественной войны Марк Гурченко, несмотря на инвалидность, добровольцем отправился на фронт. Его жена с маленькой Людой осталась в Харькове, который взяли немцы. Будущая знаменитость рано узнала, что такое голод и постоянный страх. Вместе с матерью она пряталась от бомбежек, искала еду и старалась не попадаться на глаза оккупантам. Иногда девочка сама отправлялась к немецким солдатам и пела услышанные в кино песни на немецком языке. За выступления ей давали остатки пищи. Позднее Гурченко рассказывала об этом в автобиографической книге «Мое взрослое детство». Уже тогда она поняла, что талант может кормить. Артистка не раз вспоминала голодное детство, объясняя, что тогда научилась переносить лишения и работать на пределе сил. После освобождения Харькова жить легче не стало. Одноклассники дразнили Люду за то, что во время оккупации она выступала перед немцами. Девочка столкнулась с насмешками и бойкотом, но это закалило ее еще больше. Она твердо решила стать артисткой. В 1944 году Гурченко поступила в музыкальную школу имени Бетховена. Она занималась музыкой и участвовала в самодеятельности. Родители поддерживали эти стремления. Отец видел в дочери потенциал. От него темпераментная Люда унаследовала музыкальность и страсть к выступлениям. В 1953 году 17-летняя девушка отправилась покорять Москву. Она поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Амбициозной провинциалке пришлось избавляться от украинского акцента. Зато в артистизме и вере в счастливую звезду она не уступала столичным однокурсникам. Ее однокурсница Светлана Дружинина позднее вспоминала, что за внешней уверенностью Гурченко скрывалась неудовлетворенность собственной внешностью. Люда сравнивала себя с красивыми студентками и считала, что это сравнение не в ее пользу.

Фото: В роли Леночки Крыловой — артистка Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — артист Юрий Белов / РИА «Новости»

Всесоюзная слава и конфликты Первую небольшую роль в кино Гурченко получила в 1956 году, снявшись в картине «Дорога правды». Успех пришел к ней после встречи с режиссером Эльдаром Рязановым. Он готовился снимать музыкальную комедию «Карнавальная ночь» и первоначально не был уверен, что начинающая актриса подходит на роль Леночки Крыловой. По распространенной версии, первые пробы Гурченко не произвели на режиссера впечатления. Но директор «Мосфильма» Иван Пырьев настоял на ее кандидатуре. В конце 1956 года «Карнавальная ночь» вышла на экраны. Картину посмотрели десятки миллионов зрителей, а песня «Пять минут» сделала 21-летнюю Гурченко знаменитой. Казалось, теперь перед молодой актрисой открыты все двери. Однако стремительный взлет обернулся столь же болезненным падением. В 1958 году вышла «Девушка с гитарой», не повторившая успеха предыдущей картины. В прессе начали критиковать Гурченко за выступления на платных концертах. В «Комсомольской правде» появился фельетон «Чечетка налево», в котором ее обвиняли в погоне за заработками. Сама актриса впоследствии связывала начавшиеся профессиональные неприятности с отказом сотрудничать с КГБ. По ее утверждению, представители органов хотели использовать популярную артистку для установления контактов с иностранцами на Московском фестивале молодежи и студентов. Гурченко заявляла, что отказалась от предложения и тем самым навлекла на себя гнев. Документальных подтверждений этому, однако, нет. Заметных ролей становилось все меньше. В шестидесятые годы бывшая звезда «Карнавальной ночи» выступала в провинции, ездила с концертами по предприятиям, играла в кино преимущественно второстепенных персонажей и тяжело переживала потерю популярности. Не складывалась и семейная жизнь. Еще в студенческие годы Гурченко вышла замуж за режиссера Василия Ордынского. Брак оказался непродолжительным. Вторым мужем стал сценарист Борис Андроникашвили. В июне 1959 года у супругов родилась дочь Мария. Однако появление ребенка не спасло семью от развода. Заботы о маленькой Маше в значительной степени легли на бабушку. Гурченко продолжала работать, искать новые роли и бороться за возвращение в большое кино. Дочь не чувствовал материнской заботы, и они все сильнее отдалялись друг от друга. Последствия этого отчуждения они будут ощущать десятилетиями. Позднее актрису нередко обвиняли в том, что она пожертвовала материнством ради карьеры. Это упрощение, но Людмила Марковна горела работой. Мужчин вокруг нее было много, но с серьезными отношениями не складывалось. В 1962 году третьим супругом Гурченко стал актер Александр Фадеев. В 1964-м этот союз распался. В 1967 году Гурченко вышла замуж за певца Иосифа Кобзона. Оба были известными артистами, обладали сильными характерами и не привыкли уступать. Позднее Кобзон иронизировал, что двум мужчинам трудно ужиться на одной территории. Шутка стала одним из самых известных свидетельств того, насколько властной считали Гурченко люди из ее окружения. Артистка болезненно реагировала на неудачи и не подстраивалась под чужие ожидания. В середине 1960-х она работала в «Современнике», но ушла оттуда, посчитав, что ей не уделяют должного внимания. Ее не устраивало положение актрисы, вынужденной ждать, пока режиссер заметит ее способности. Коллеги восхищались ее талантом и выли от ее требовательности. Людмила Марковна была убеждена: артист не должен мириться с тем, что ему предлагают, если способен на большее.

Фото: В комедии 1973-го года «Дача» Гурченко сыграла соседку Петровых по имени Лера. / РИА «Новости»

Триумфальное возвращение В 1970-х годах Гурченко удалось вернуть себе положение одной из ведущих советских актрис. Она снималась в «Старых стенах», «Соломенной шляпке», «Небесных ласточках», «Двадцати днях без войны». Тяжелым испытанием стали съемки музыкального фильма «Мама». В 1976 году во время работы на льду актриса получила сложный перелом ноги. Травма потребовала нескольких операций и продолжительной реабилитации. Врачи опасались серьезных последствий, но Гурченко упорно восстанавливала подвижность ноги. Для актрисы, привыкшей петь и танцевать, потеря возможности свободно двигаться была равнозначна катастрофе. Однако она вернулась к работе и вскоре доказала, что способна не только исполнять музыкальные номера, но и создавать глубокие драматические образы. В конце 1970-х и начале 1980-х последовали «Сибириада», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих». Гурченко окончательно избавилась от амплуа веселой девушки из новогодней комедии. В 1983 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Через год на экраны вышла комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», в которой она сыграла Раису Захаровну. Образ эксцентричной разлучницы стал одной из самых ее узнаваемых ролей. По воспоминаниям Александра Михайлова, режиссер опасался приглашать Гурченко из-за ее репутации. Да и сама актриса знала, что за ней закрепилась слава скандалистки. Михайлов рассказывал, как перед работой с Меньшовым она упоминала разговоры о том, будто является хулиганкой и матерщинницей, но обещала полностью довериться режиссеру. О собственном характере Людмила Марковна высказывалась еще определеннее. В дневнике она признавалась во вспыльчивости, нервозности и нетерпимости к людям, которых считала глупыми или лишенными чувства юмора. Это признание многое объясняет. Гурченко жила в состоянии постоянной внутренней мобилизации. От коллег она ожидала профессионализма, от себя — безупречного результата от близких — внимания и понимания. С последним все никак не складывалось.

Фото: Кадр из музыкального фильма «Рецепт ее молодости» режиссера Евгения Гинзбурга, по мотивам пьесы Карела Чапека «Средство Макропулоса». / РИА «Новости»

После развода с Кобзоном в 1970 году актриса сблизилась с пианистом Константином Купервейсом. Они долго прожили вместе, хотя официально отношения не зарегистрировали. Купервейс был не только спутником Гурченко, но и ее аккомпаниатором, помощником, организатором выступлений. Значительную часть собственной жизни он посвятил ее карьере. И все-таки в 1991 году отношения закончились. Гурченко тяжело переживала расставание. Людмила Марковна узнала, что любимый аккомпаниатор «фальшивит». Оказалось, что у Купервейса есть вторая семья. Сам музыкант в воспоминаниях о бывшей возлюбленной отзывался значительно мягче, чем можно было ожидать после болезненного разрыва. Продолжительным был и ее союз с продюсером Сергеем Сениным, с которым актриса познакомилась на съемках фильма «СекСказка», снятого по мотивам фривольного рассказа Владимира Набокова «Сказка». Режиссер фильма Елена Николаева так отзывалась об этой ленте: «В свое время меня назвали мамой русской эротики. На самом деле „СекСказка“ — это философская притча по мотивам Набокова. Это фильм о человеческих страстях». Сенин был заметно моложе Гурченко и оставался рядом с ней до смерти.

Фото: Людмила Гурченко с супругом Сергеем Сениным в ресторане Casta Diva на показе коллекции мехов дизайнера Елены Ярмак / РИА «Новости»

Разрыв с дочерью Но даже обретя стабильность в личной жизни, артистка так и не сумела восстановить нормальные отношения с дочерью Марией. Мария выбрала профессию медсестры, вышла замуж за Александра Королева, родила сына Марка и дочь Елену. В отличие от матери, не стремилась ни на сцену, ни к публичности. Разногласий было немало. Людмила Марковна не одобряла некоторые поступки дочери, и пыталась вмешиваться в личную жизнь. Не сблизила даже трагедия: в декабре 1998 года погиб шестнадцатилетний внук актрисы Марк. Впоследствии распространялись сообщения, будто Гурченко не пришла на его похороны. Однако другие свидетельства утверждали, что она присутствовала на прощании, стараясь держаться в стороне. Смерть юноши не примирила мать и дочь. Их отношения продолжали обсуждать журналисты, а о застарелых семейных конфликтах можно было узнать на страницах свежей прессы. Горький парадокс: Гурченко умела вызывать восхищение у совершенно незнакомых людей, но не смогла найти точки соприкосновения с собственной дочерью. Однако, несмотря на неурядицы в личной жизни, были вокруг нее и те, с кем ей оказалось по пути. Друзья вспоминали ее щедрость, чувство юмора, способность поддержать в трудную минуту. Александр Михайлов и Светлана Дружинина отзывались о Людмиле Марковне с искренней теплотой. Она не терпела слабости в других, хотя сама болезненно переживала неуверенность и страх оказаться ненужной. С годами этот страх все заметнее проявлялся.

Фото: Ноябрь 2010. Минск. Людмила Гурченко выступает на презентации своего фильма «Пестрые сумерки» в рамках кинофестиваля «Листопад». / РИА «Новости»

Последняя битва. За красоту Гурченко не хотела превращаться в увядающую кинозвезду, которую зрители помнят лишь по старым фильмам. Она продолжала работать, снималась, выходила на сцену, экспериментировала с костюмами и прическами. Даже после семидесяти лет артистка появлялась на публике в облегающих нарядах и на высоких каблуках. Важнейшей частью ее образа оставалась внешность. С молодости Гурченко следила за фигурой и любила подчеркивать тонкую талию. Вокруг ее размеров возникло множество легенд: называли 40, 43, 44 и 48 сантиметров. Однако костюмер Ирина Великанова утверждала, что реальный обхват талии артистки составлял около 68 сантиметров. Эффект необыкновенной стройности создавали пропорции фигуры, особенности кроя одежды и умение держаться перед камерой. В стремлении сохранить молодость Гурченко прибегала к эстетической хирургии. Причем, судя по воспоминаниям специалистов и публикациям прессы, первые вмешательства произошли задолго до наступления старости. По некоторым сведениям, обращаться к пластическим хирургам она начала еще в 1970-х годах. Одной из ранних процедур называют ринопластику — операцию по изменению формы носа. Сколько пластических операций сделала Гурченко? Достоверного ответа нет. Разные источники называют от восьми до двадцати хирургических вмешательств. Чаще всего упоминаются подтяжки лица и шеи, блефаропластика, коррекция носа и скул. В прессе писали о липосакции, пластике живота и груди, применении ботокса и филлеров. Но больше всего журналистов заботили многочисленные подтяжки лица. Подобные операции позволяют сделать контуры лица более четкими, однако не останавливают естественное старение. При повторных вмешательствах хирургу приходится работать с тканями, которые уже подвергались операции. Рубцы, изменения кровоснабжения и сниженная эластичность кожи способны осложнять последующие процедуры. Гурченко не всегда соглашалась выдерживать рекомендованные врачами интервалы между операциями. Она хотела видеть результат как можно быстрее. Делала народная артистка СССР (1983) и лауреат Государственной премии РФ (1994) и пластику век. Ее проводят для устранения избытков кожи и жировых отложений вокруг глаз, а иногда и для изменения их формы. Считается, что актриса неоднократно прибегала к подобной коррекции. Рассказывали даже о случае, когда она якобы согласилась на вмешательство без полноценного обезболивания, поскольку боялась нарушить съемочный график. Публика стала замечать изменения ее лица. Исчезали привычные морщины, менялись очертания глаз, все меньше становилась заметна естественная мимика. Некоторые специалисты предупреждали актрису об опасности чрезмерного увлечения омолаживающими операциями. Пластический хирург Александр Тепляшин, работавший с Гурченко, вспоминал о ее стремлении добиться идеального лица без морщин. Артистка, по его словам, не хотела принимать возрастные изменения как неизбежность и продолжала искать специалистов, способных улучшить ее внешность.

Фото: Актриса и режиссер Людмила Гурченко приехала на презентацию своего фильма «Пестрые сумерки» в рамках кинофестиваля «Листопад». / РИА «Новости»

«Пестрые сумерки» и стремительный финал Летом 2009 года Гурченко пошла на очередную операцию. Шесть часов под общим наркозом! Для пожилого человека столь продолжительная операция могла сопровождаться дополнительными рисками. Врачи, как сообщалось, рекомендовали артистке отказаться от дальнейших вмешательств, но она не хотела останавливаться. Бытовала версия, что многочисленные операции под наркозом ухудшили работу сердца, почек и других органов актрисы. Но еще сильнее ранили Гурченко материалы и сплетни о ее тяге ложиться под нож. В одном из опубликованных воспоминаний о разговоре с актрисой она жаловалась, что журналисты все чаще спрашивают о подтяжках, а не о сыгранных ролях и записанных песнях. Для нее омоложение было не только вопросом сценического долголетия. Внешность оставалась рабочим инструментом, частью профессии, определившей ее жизнь. Гурченко помнила годы после «Карнавальной ночи», когда в один миг оказалась невостребованной. И теперь, когда старость наступала, она не собиралась сдаваться ей на милость. В 2009 году Гурченко вместе с Дмитрием Коробкиным сняла фильм «Пестрые сумерки», выступив не только актрисой, но и режиссером и композитором. В феврале 2011 года она появилась в музыкальном клипе на песню Земфиры «Хочешь?». Эта работа стала одной из последних в ее яркой, насыщенной и весьма непростой жизни. В том же месяце Гурченко упала возле дома и получила перелом бедра. После операции начались осложнения. 30 марта 2011 года актриса умерла в Москве в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.