Кинопремия «Оскар» умирает, заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков на пресс-конференции, комментируя возможное выдвижение актера Юрия Борисова. Об этом сообщил ТАСС .

Режиссер назвал Борисова хорошим и разносторонним актером и признался, что с удовольствием поработал бы с ним.

«Я могу только сожалеть, что его выдвижение на „Оскар“ происходит тогда, когда „Оскар“ умирает. Лучше было бы, чтобы он был выдвинут лет 15 назад», — добавил Михалков.

Он подчеркнул, что это ни в коей мере не умаляет достоинства и способностей актера.

Пресс-конференция прошла в преддверии вручения второй Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». На церемонии режиссер хитро ответил на вопрос о деньгах.