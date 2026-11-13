Никита Михалков хитро ответил на вопрос о деньгах

Деньги человека не портят. Таким образом режиссер Никита Михалков ответил на вопрос журналиста о значительных премиях в киноиндустрии, артиста процитировало РИА «Новости» .

Организаторы «Бриллиантовой бабочки» предусмотрели для лауреатов премии значительные финансовые поощрения. Главный приз составил миллион долларов, победители в других номинациях получат по четверти миллиона каждый.

На пресс-подходе один из журналистов поинтересовался у мэтра, не вредят ли, по его мнению, столь крупные суммы характеру актера. Михалков такое предположение отверг.

«Не деньги портят человека, а отсутствие их», — объяснил свою позицию режиссер.

Михалков был идейным вдохновителем учреждения Евразийской киноакадемии, которая вручает премию «Бриллиантовая бабочка». В 2026 году главный приз забрал фильм «Август», военная драма о СМЕРШе.

«Август» также получил шесть наград премии «Золотой орел». Эту премию тоже учредил Никита Михалков.