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    Никита Михалков хитро ответил на вопрос о деньгах

    Никита Михалков заявил, что человека портит отсутствие денег

    Фото: РИА «Новости»

    Деньги человека не портят. Таким образом режиссер Никита Михалков ответил на вопрос журналиста о значительных премиях в киноиндустрии, артиста процитировало РИА «Новости».

    Организаторы «Бриллиантовой бабочки» предусмотрели для лауреатов премии значительные финансовые поощрения. Главный приз составил миллион долларов, победители в других номинациях получат по четверти миллиона каждый.

    На пресс-подходе один из журналистов поинтересовался у мэтра, не вредят ли, по его мнению, столь крупные суммы характеру актера. Михалков такое предположение отверг.

    «Не деньги портят человека, а отсутствие их», — объяснил свою позицию режиссер.

    Михалков был идейным вдохновителем учреждения Евразийской киноакадемии, которая вручает премию «Бриллиантовая бабочка». В 2026 году главный приз забрал фильм «Август», военная драма о СМЕРШе.

    «Август» также получил шесть наград премии «Золотой орел». Эту премию тоже учредил Никита Михалков.

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