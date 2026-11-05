Захарова предложила перевести новый мультфильм «Умка» на разные языки

Показать зарубежной аудитории новую киноверсию «Умки» предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в телеграм-канале , отпубликовав трейлер фильма.

Захарова отметила, что знакомый многим зрителям с детства медвежонок вновь появится на экранах: фильм с его участием планируют выпустить в прокат 1 января.

«Надо бы на языки перевести и направить в кругосветное путешествие», — написала дипломат.

Ранее организаторы объявили программу X Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство», который пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 ноября. В нее включили 67 игровых и документальных картин из России и пяти зарубежных стран. В рамках специального показа фильм «Сила воли» представит певец, актер и музыкант Алексей Воробьев.