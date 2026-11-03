История, собранная из лоскутов: почему на «Рождение империи» стоит идти в кино
Новый фильм «Рождение империи» о Петре I Андрея Кравчука меньше чем за неделю собрал 250 миллионов рублей. Создатели обещают не биографию, а историю становления правителя и полководца. Что думают критики о картине, удалось ли передать эпоху и стоит ли идти на нее в кино — в материале 360.ru.
Главное о фильме «Рождение империи»
- Жанр: исторический, военный, приключенческий.
- Режиссер: Андрей Кравчук (изначально — Алексей Нужный).
- Продолжительность: два часа и 20 минут.
- Возрастное ограничение: 12+.
- Премьера: 29 октября 2026 года.
О чем фильм «Рождение империи»
В картине показали события 1698–1709 годов, когда на престоле был Петр I Великий. Молодой правитель только что вернулся в Россию из Европы, где старался создать Северный союз против шведов. Он настроен амбициозно: реформировать Московское государство и прорубить выход к Балтийскому морю.
Из-за этого Петр I ввязывается в Северную войну со Швецией, и Россия терпит поражения, в том числе разгромное под Нарвой в 1700 году, в то время как союзники — Саксония и Австрия — позволили этому случиться.
Параллельно складываются непростые отношения правителя с боярами — последние сопротивляются изменениям, строят интриги и даже решаются на предательства.
В сюжет органично вплели взаимоотношения Петра I с Александром Меньшиковым и его любовницами — Анной Монс и Мартой Скавронской. Последняя станет первой русской императрицей Екатериной Первой.
Фильм завершится грандиозной победой в Полтавской битве 1709 года.
Актеры и роли в фильме «Рождение империи»
- Петр Первый — Александр Горбатов.
- Анна Монс — Юлия Пересильд.
- Александр Меньшиков — Милош Бикович.
Интересно
Изначально Биковича утвердили на главную роль, так как режиссеру понравился его Петр в одной из частей «Холопа».
- Марта Скавронская — Ксения Утехина.
- Борис Шереметьев — Алексей Гуськов.
- Федор Ромодановский — Сергей Шармаш (ранее упоминался Виталий Хаев).
Также в фильме снялись Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Мате Кабе и Александр Яцко — последний воплотит на экране гетмана Ивана Мазепу.
Производство фильма
В конце 2023 года проект представили Фонду кино. К этому моменту подготовили полную раскадровку и утвердили каст.
Съемки начались весной 2024-го. Изначально режиссером выступил Алексей Нужный («Я худею» с Бортич, «Громкая связь» и «Обратная связь» с «Квартетом И», «Пара из будущего» с Буруновым и Ароновой, «Бременские музыканты» 2024 года), однако его кресло позднее занял Андрей Кравчук, так как больше работал в историческом жанре («Адмирал» с Хабенским, «Викинг» с Козловским и «Союз спасения»).
Снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области.
Интересно
Первоначальная задумка проекта включала в себя большую часть съемок в Белгородской области. Там планировали построить масштабные декорации дома Петра в Летнем саду, бани и Полтавской битвы.
Сценарий написал Андрей Золотарев, оператором-постановщиком выступил Морад Абдель Фаттах, а художником-постановщиком — Сергей Агин.
Создатели подчеркивают, что это не подробная историческая реконструкция или биография русского императора, а история о становлении правителя и полководца, который строит и укрепляет свое государство.
Интересно
Проект первоначально планировался не совсем таким, каким получился. Съемки должны были начаться еще в 2021 году, однако их пришлось отложить. Когда к производству вернулись, то поменяли концепцию, режиссера и пересмотрели актерский состав и их роли.
В массовых сценах снимались порядка 300 актеров и 60 каскадеров. Костюмы шили, опираясь на историческую коллекцию Эрмитажа. Для съемок сделали около 500 париков.
Первые отзывы и рецензии на фильм «Рождение империи»
По версии «Коммерсанта», Петр во всех сценах кажется одинаковым, а вот шведский король выгодно выделяется на фоне остальных: Мате Кабе смог показать рост персонажа из задиристого мальчишки в лидера. Много второстепенных персонажей, которые не получают развития: солдат Семен, боярский сын Миша, оружейник Демидов. Даже Анна Монс в итоге «только прощебетала что-то о платьях» — и на этом все.
По мнению Максима Гревцева, Кравчук знаком с воспроизведением исторических баталий, которые он собирает из разрозненных сцен, как из лоскутьев, что наблюдалось за ним еще со времен «Адмирала». Не обошла эта учесть и «Рождение империи», что «превращается фильм в яркую, но уж слишком утомительную чехарду рассказов из русской истории. Эпизоды побоищ и дворцов сменяют друг друга молниеносно».
Тем не менее, эпичность и размах не может не впечатлить. Массовые сцены смотрятся добротно, а актерская игра и костюмы действительно впечатляют.
«Александр Горбатов, к слову, Петр отличный. Где нужно — и тверд, и горяч, в иных ситуациях — человечен и справедлив. Зритель понимает: не будь у нас такого амбициозного правителя, не было бы и империи. Поэтому сценаристы обошли стороной все факты петровской биографии, которые не работают на вышеозвученную мысль», — отметила автор рецензии Надежда Губарь.
Каким получился исторический фильм о Петре Великом, можно оценить самостоятельно в кино — фильм находится в прокате с 29 октября.