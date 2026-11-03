История, собранная из лоскутов: почему на «Рождение империи» стоит идти в кино

Новый фильм «Рождение империи» о Петре I Андрея Кравчука меньше чем за неделю собрал 250 миллионов рублей. Создатели обещают не биографию, а историю становления правителя и полководца. Что думают критики о картине, удалось ли передать эпоху и стоит ли идти на нее в кино — в материале 360.ru.

Главное о фильме «Рождение империи» Жанр: исторический, военный, приключенческий.

Режиссер: Андрей Кравчук (изначально — Алексей Нужный).

Продолжительность: два часа и 20 минут.

Возрастное ограничение: 12+.

Премьера: 29 октября 2026 года. О чем фильм «Рождение империи» В картине показали события 1698–1709 годов, когда на престоле был Петр I Великий. Молодой правитель только что вернулся в Россию из Европы, где старался создать Северный союз против шведов. Он настроен амбициозно: реформировать Московское государство и прорубить выход к Балтийскому морю. Из-за этого Петр I ввязывается в Северную войну со Швецией, и Россия терпит поражения, в том числе разгромное под Нарвой в 1700 году, в то время как союзники — Саксония и Австрия — позволили этому случиться. Параллельно складываются непростые отношения правителя с боярами — последние сопротивляются изменениям, строят интриги и даже решаются на предательства. В сюжет органично вплели взаимоотношения Петра I с Александром Меньшиковым и его любовницами — Анной Монс и Мартой Скавронской. Последняя станет первой русской императрицей Екатериной Первой. Фильм завершится грандиозной победой в Полтавской битве 1709 года.

Актеры и роли в фильме «Рождение империи» Петр Первый — Александр Горбатов.

Анна Монс — Юлия Пересильд.

Александр Меньшиков — Милош Бикович.

Интересно Изначально Биковича утвердили на главную роль, так как режиссеру понравился его Петр в одной из частей «Холопа».

Марта Скавронская — Ксения Утехина.

Борис Шереметьев — Алексей Гуськов.

Федор Ромодановский — Сергей Шармаш (ранее упоминался Виталий Хаев). Также в фильме снялись Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Мате Кабе и Александр Яцко — последний воплотит на экране гетмана Ивана Мазепу.

Фото: актеры Ксения Утехина и Александр Горбатов на премьере фильма «Рождение империи» в Москве / РИА «Новости»

Производство фильма В конце 2023 года проект представили Фонду кино. К этому моменту подготовили полную раскадровку и утвердили каст. Съемки начались весной 2024-го. Изначально режиссером выступил Алексей Нужный («Я худею» с Бортич, «Громкая связь» и «Обратная связь» с «Квартетом И», «Пара из будущего» с Буруновым и Ароновой, «Бременские музыканты» 2024 года), однако его кресло позднее занял Андрей Кравчук, так как больше работал в историческом жанре («Адмирал» с Хабенским, «Викинг» с Козловским и «Союз спасения»). Снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области.

Интересно Первоначальная задумка проекта включала в себя большую часть съемок в Белгородской области. Там планировали построить масштабные декорации дома Петра в Летнем саду, бани и Полтавской битвы.

Сценарий написал Андрей Золотарев, оператором-постановщиком выступил Морад Абдель Фаттах, а художником-постановщиком — Сергей Агин. Создатели подчеркивают, что это не подробная историческая реконструкция или биография русского императора, а история о становлении правителя и полководца, который строит и укрепляет свое государство.

Интересно Проект первоначально планировался не совсем таким, каким получился. Съемки должны были начаться еще в 2021 году, однако их пришлось отложить. Когда к производству вернулись, то поменяли концепцию, режиссера и пересмотрели актерский состав и их роли.

В массовых сценах снимались порядка 300 актеров и 60 каскадеров. Костюмы шили, опираясь на историческую коллекцию Эрмитажа. Для съемок сделали около 500 париков.

Фото: продюсер Леонид Верещагин / РИА «Новости»