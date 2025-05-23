Звезды Голливуда Киран Калкин и Эль Фаннинг возглавили каст фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет Жатвы» набирает звездный каст. Роли ведущих персонажей достались оскароносному Кирану Калкину и трижды номинированной на «Золотой глобус» Эль Фаннинг. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на представителей студии Lionsgate.