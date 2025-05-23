Звезды Голливуда Киран Калкин и Эль Фаннинг возглавили каст фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет Жатвы» набирает звездный каст. Роли ведущих персонажей достались оскароносному Кирану Калкину и трижды номинированной на «Золотой глобус» Эль Фаннинг. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на представителей студии Lionsgate.

Голливудские звезды сыграют молодого ведущего церемоний и интервью Голодных игр Цезаря Фликермана и юную Эффи Тринкет. Действия фильма перенесут зрителей за 24 года до истории Китнисс Эвердин, представляя начало карьеры будущих культовых героев Панема.

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