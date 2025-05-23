Звезды Голливуда Киран Калкин и Эль Фаннинг возглавили каст фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет Жатвы» набирает звездный каст. Роли ведущих персонажей достались оскароносному Кирану Калкину и трижды номинированной на «Золотой глобус» Эль Фаннинг. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на представителей студии Lionsgate.
Голливудские звезды сыграют молодого ведущего церемоний и интервью Голодных игр Цезаря Фликермана и юную Эффи Тринкет. Действия фильма перенесут зрителей за 24 года до истории Китнисс Эвердин, представляя начало карьеры будущих культовых героев Панема.
Над Белгородской областью сбили 10 украинских беспилотников за полчаса
«Лютый хрюкостяг». Медведев уличил «педикулезных свиней» в молчании об атаках ВСУ
Украинский беспилотник повредил трубопровод на предприятии под Тулой
Украинский пленный рассказал об издевательствах командиров ВСУ
«Водитель залип в телефон». Очевидец — о смертельной аварии с автобусом в Ногинске
«Комсомольской правде» исполнилось 100 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте