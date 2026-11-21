Компания Disney начала работу над перезапуском фильма «Один дома» с Маколеем Калкином, который вернется к роли Кевина Маккаллистера. Об этом сообщил журнал Variety .

Над сценарием вместе с Калкиным работают Сет Роген и Эван Голдберг. Подробности сюжета и актерский состав пока держатся в секрете.

При этом Рогену и Голдбергу необходимо закончить подготовку к съемкам комедийного фильма ужасов для Universal. Только после этого они смогут погрузиться в работу над «Один дома».

Премьера оригинального фильма «Один дома» состоялась в 1990 году. Маколею на момент съемок было девять лет. Спустя пять лет выпустили сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». В 1997 году вышел третий фильм, но без прежних актеров.

Калкину этим летом исполнилось 46 лет. Звезда рождественской комедии фактически был лишен детства, отправившись, по его словам, на пенсию в 14 лет, а потом, взрослея, прошел тяжелый путь от алкоголизма и тяжелых наркотиков до ЗОЖ и возрождения кинокарьеры.