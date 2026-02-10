Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Звезда фильмов «Один дома» и «Биттлджус» Кэтрин О’Хара скончалась из-за легочной эмболии, вызванной раком прямой кишки. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документы.

«Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала легочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в легких», — уточнили журналисты.

Основной причиной стал рак прямой кишки. По информации представителей агентства, врач-онколог лечил актрису с марта 2025 года. Последний раз они встретились 27 января.

О’Хара умерла на 72-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

Актер Маколей Калкин, сыгравший сына актрисы в комедии «Один дома», опубликовал трогательный прощальный пост после ее смерти. В нем он назвал О’Хару мамой, признавшись, что многое хотел ей сказать, но не успел.