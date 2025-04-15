Режиссер «Один дома 2» захотел вырезать Трампа из фильма, но испугался депортации
Режиссер фильма «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус собирается вырезать из киноленты сцену с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Но творец испугался депортации, которая может угрожать ему после удаления камео.
История сцены с Трампом в «Один дома 2»: версия режиссера
По сюжету рождественского фильма герой Маколея Калкина Кевин Маккалистер попадает в отель Plaza в Нью-Йорке, где встречает будущего президента США. По словам Коламбуса, он хотел снять сцену именно в указанной гостинице, которой тогда владел Трамп. Последний согласился при одном условии: он появится в кадре.
«Мы заплатили взнос, но Трамп сказал, что снять семисекундное камео будет можно, но только если он будет в фильме. Поэтому мы и согласились», — рассказал режиссер.
Версия Трампа
Сам американский лидер в 2023 году представил собственную версию о съемках сцены. В социальной сети Truth Social он написал, что режиссер «умолял» его сняться в «Один дома 2».
«Они были очень милы, но прежде всего, настойчивы. Я согласился, остальное — история», — рассказал Трамп.
Коламбус ответил на этот пост американского лидера и подчеркнул, что «не умолял» его о съемках, а лишь просил предоставить отель.
Захотел удалить сцену, но побоялся
Коламбус признался, что мечтает вырезать сцену с эпизодической ролью Трампа. Но тут же режиссер отметил, что не может избавиться от этого «проклятия» и «тяжелой ноши», так как боится мести действующего президента и депортации.
«Если я это сделаю, меня, вероятно, вышлют из страны. Меня посчитают непригодным для жизни в Соединенных Штатах, так что мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», — посетовал 66-летний режиссер в интервью San Francisco Chronicle.
«Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году и стал кассовым кинохитом. Лента собрала в прокате почти 360 миллионов долларов при бюджете 28 миллионов. Камео молодого Дональда Трампа длится шесть секунд. В прошлом сцену уже пытались вырезать из фильма — укороченную версию показало в 2019 году канадское телевидение.
Фильм получил смешанные отзывы от критиков, которые хвалили актерскую игру, но отмечали мрачный тон и большое количество сцен с насилием. Также эксперты указывали на сходство ленты с ее первой частью.