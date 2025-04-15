Режиссер «Один дома 2» захотел вырезать Трампа из фильма, но испугался депортации

Режиссер фильма «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус собирается вырезать из киноленты сцену с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Но творец испугался депортации, которая может угрожать ему после удаления камео.

История сцены с Трампом в «Один дома 2»: версия режиссера

По сюжету рождественского фильма герой Маколея Калкина Кевин Маккалистер попадает в отель Plaza в Нью-Йорке, где встречает будущего президента США. По словам Коламбуса, он хотел снять сцену именно в указанной гостинице, которой тогда владел Трамп. Последний согласился при одном условии: он появится в кадре.

«Мы заплатили взнос, но Трамп сказал, что снять семисекундное камео будет можно, но только если он будет в фильме. Поэтому мы и согласились», — рассказал режиссер.

Версия Трампа

Сам американский лидер в 2023 году представил собственную версию о съемках сцены. В социальной сети Truth Social он написал, что режиссер «умолял» его сняться в «Один дома 2».

«Они были очень милы, но прежде всего, настойчивы. Я согласился, остальное — история», — рассказал Трамп.

Коламбус ответил на этот пост американского лидера и подчеркнул, что «не умолял» его о съемках, а лишь просил предоставить отель.