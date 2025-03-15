Не научился стирать и водить машину. Как живет звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин

В августе 2025 года Маколею Калкину исполнится 45 лет. Звезда рождественской комедии «Один дома» сумел перезапустить карьеру и наладить личную жизнь после череды провалов и сложной борьбы с зависимостями. Как сейчас живет актер — в материале 360.ru.

Как и многие другие знаменитости, на которых популярность свалилась еще в детстве, Калкин столкнулся с крупными психологическими проблемами. Испытание славой, отсутствие детства и деспотичный отец, позволявший себе поднимать руку и угрожать, толкнули Маколея на скользкую дорожку.

В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет.

В 2012 году мир облетели фотографии, на которых артиста было почти не узнать. Он был очень худным и бледным. Кроме того, его стошнило на улице прямо перед прохожими и папарацци. Журналисты стали бить тревогу. Выяснилось, что актер страдает от алкоголизма и зависимости от тяжелых наркотиков. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Состояние знаменитости усугубилось после расставания с Милой Кунис, с которой он встречался больше восьми лет. Тогда Калкин попытался свести счеты с жизнью, но близкие звезды успели вовремя вызвать врачей. Ни о каких новых съемках и кинопроектах в тот момент не было и речи.

Маколея принудительно отправили в реабилитационный центр для наркозависимых, где он прошел длительный курс лечения, который, возможно, спас ему жизнь. Сам артист до сих пор отрицает, что тогда ему потребовалась помощь медиков. Однако в беседе с Esquire в 2021 году признался, что проблемы с запрещенными веществами у него действительно были.