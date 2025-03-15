Не научился стирать и водить машину. Как живет звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин
В августе 2025 года Маколею Калкину исполнится 45 лет. Звезда рождественской комедии «Один дома» сумел перезапустить карьеру и наладить личную жизнь после череды провалов и сложной борьбы с зависимостями. Как сейчас живет актер — в материале 360.ru.
Как и многие другие знаменитости, на которых популярность свалилась еще в детстве, Калкин столкнулся с крупными психологическими проблемами. Испытание славой, отсутствие детства и деспотичный отец, позволявший себе поднимать руку и угрожать, толкнули Маколея на скользкую дорожку.
В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет.
Маколей Калкин
В 2012 году мир облетели фотографии, на которых артиста было почти не узнать. Он был очень худным и бледным. Кроме того, его стошнило на улице прямо перед прохожими и папарацци. Журналисты стали бить тревогу. Выяснилось, что актер страдает от алкоголизма и зависимости от тяжелых наркотиков. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Состояние знаменитости усугубилось после расставания с Милой Кунис, с которой он встречался больше восьми лет. Тогда Калкин попытался свести счеты с жизнью, но близкие звезды успели вовремя вызвать врачей. Ни о каких новых съемках и кинопроектах в тот момент не было и речи.
Маколея принудительно отправили в реабилитационный центр для наркозависимых, где он прошел длительный курс лечения, который, возможно, спас ему жизнь. Сам артист до сих пор отрицает, что тогда ему потребовалась помощь медиков. Однако в беседе с Esquire в 2021 году признался, что проблемы с запрещенными веществами у него действительно были.
Частенько, когда тебе весело, ты принимаешь наркотики или что-то в этом роде. Но это не значит, что ты счастлив. Ты просто под кайфом. Я играл с огнем.
Маколей Калкин
Вернувшись к здоровому образу жизни, Калкин бросил все силы на возрождение карьеры. В 2017 году он впервые за долгое время снялся в рекламе, а также вновь начал вести социальные сети и появляться на ток-шоу. Немногим позже у него снова появились и заметные роли. В 2019 году артист снялся в комедийном сериале «Праведные Джемстоуны», который завоевал большую популярность среди зрителей. В 2025-м Netflix выпустит проект «Самый ценный игрок» с его участием.
Наладилась и личная жизнь звезды. В 2020 году Маколей сыграл тайную свадьбу с актрисой Брендой Сонг. В апреле 2021-го она подарила ему первенца, а в декабре 2022-го у пары родился еще один мальчик.
По словам Бренды, в их с Калкиным семье всегда есть место юмору. Актриса с пониманием относится к особенностям избранника. По ее словам, 44-летний актер до сих пор не научился пользоваться стиральной машиной и водить автомобиль.
«Я часто говорю, что Мак — уникальный человек, самый известный ребенок-актер в мире. Он жил и вырос в отелях и никогда не стирал сам», — рассказала Сонг на ток-шоу Дженнифер Хадсон.