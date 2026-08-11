11 августа 2026 18:10 «Константин-2» застрял между раем и адом: что мешает Киану Ривзу вернуться Фото: Кадр из х/ф «Константин: Повелитель тьмы». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Больше двух десятков лет фанаты ждут продолжения фильма «Константин». Киношный экзорцист явно приворожил публику. А вот кинобоссы не торопятся давать проекту зеленый свет, хоть четыре года назад и пообещали выпустить новую картину. Что не так с этим проектом, кто и когда воплощал его на экранах и каким должен быть Джон Константин — в материале 360.ru.

Hellblazer Алана Мура Джон Константин вышел в мир 4 февраля 1985 года. Гениальный Алан Мур в компании художников Стива Биссетта и Джона Тотлбена как раз трудился над серией графических историй о Болотной твари. Туда на пару выпусков и понадобился статист: маг и хитрец, который знал бы все тайные тропы в аду и раю. Новый герой выглядел так, будто только что вышел из паба дождливого Лондона. Циник, интеллектуал, худощавый, блондин, расстегнутая рубашка, измятый плащ, вечная сигарета в зубах. Константин сильно напоминал любимого музыканта Биссетта и Тотлбена — Гордона Мэттью Томаса Самнера, более известного как Стинг.

Фото: Стинг, 1985 год / YouTube

Британец прочно запал в сердца любителей графических романов. И уже через пару лет получил свой сольник Hellblazer — «Адский искатель». Константин обзавелся официальной биографией: родился 10 мая 1953 года в Ливерпуле. Брат-близнец и мать погибли из-за преждевременных родов. Отец ненавидел выжившего сына, тот платил ему тем же. Парень мечтал найти мать в темном мире. Со временем стал оккультным детективом, оброс багажом мистических знаний и мастерством в драках. Не супергерой, не рыцарь справедливости — он всегда был готов обмануть ангелов и демонов, удрать, если противник не по зубам, блефовал, не признавал никакой морали и пил, как лошадь. Но именно этот нуарный цинизм и сделал Константина культовым персонажем для взрослой аудитории. При этом, пусть и с грубыми шуточками и грязными приемами, он все же стоял на стороне добра. Конечно, такого противоречивого героя не могли не заметить киношники.

Фото: Джон Константин, архив автора / 360.ru

«Константин: Повелитель тьмы» Первым стартовал в 2005 году фильм «Константин», который в русском варианте назвали «Константин: Повелитель тьмы» — видимо, для того, чтобы отмежевать героя от каких-то других Константинов. Режиссером выступил тогда еще мало известный клипмейкер Фрэнсис Лоуренс (это потом он наснимает пачку «Голодных игр»). Изначально картину должен был снимать другой клипмейкер — Пол Хантер. Потом позвали его коллегу Тарсема Сингха. На роль Константина прочили Николаса Кейджа. Однако такой выбор не понравился индусу и он покинул проект, а вслед за ним выбыл и племянник Фрэнсиса Форда Копполы.

Фото: Николас Кейдж все же попал в кинокомикс — кадр из х/ф «Призрачный гонщик» 2007 года / YouTube

Фильм собирались называть, как и серию комиксов о Константине, — Hellblazer. Но за год до того, в 2004-м, на экраны вышел «Хеллбой: Герой из пекла». Вот от оригинального названия и отказались, чтобы избежать путаницы. При этом фигурирующее в картине копье Судьбы взяли как раз из реквизита «Хеллбоя». Кино стало шоком для любителей оригинальной истории. Черт с ней, с самой историей, но ведь от полюбившегося образа главного героя остались рожки да ножки! Константин стал брюнетом, да еще и американцем из Лос-Анджелеса! И ладно бы стиль сохранил, и так ведь никакого цинизма и гадких шуточек — пафосный, драматичный и даже героический.

Фото: Киану Ривз, кадр из х/ф «Константин: Повелитель тьмы». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Автор истории Алан Мур был в ярости. Он и до того с трудом подбирал цензурные выражения о киноадаптации своих книг, а тут даже внешность героя не потрудились сохранить! Писатель потребовал от создателей фильма, чтобы те не упоминали его имени в титрах, и отказался от гонорара. Однако часть зрителей была в восторге: Константина играл не кто-нибудь, а сам Киану Ривз, только что погремевший в трилогии «Матрица». Ангела Габриэль воплотила андрогинная Тильда Суинтон, шикарный Люцефер получился из шведа Петера Стормаре, а юный Шайа Лабаф прекрасно справился с ролью помощника экзорциста.

Фото: Петер Стормаре в роли Люцефера, кадр из х/ф «Константин: Повелитель тьмы» / YouTube

Так что мнения разделились: кинокритики и те, кто читал рисованные истории, разнесли фильм в пух и прах. Зрители, не знакомые с комиксами, захлебывались от восторга. Они и победили: при бюджете в 100 миллионов долларов картина собрала более 230 миллионов по всему миру, а на домашних носителях и вовсе стала хитом. Со временем даже самые упертые фанаты признали, что «Константин» — отличный мистический боевик, и стали требовать продолжения банкета. Но кинобоссы не были уверены в успехе и не решились продолжить сагу об экзорцисте.

Интересно Во время сложных съемок Ривза заменял каскадер Чед Стахельски, который работал с ним во всех трех «Матрицах». Он — ас кинокомиксов: начинал в 1994 году как дублер Брэндона Ли в фильме «Ворон» и после гибели актера доиграл роль Эрика Дрэйвена в оставшихся сценах. Вместо Хьюго Уивинга проходил сквозь огонь в картине «V — значит вендетта», исполнял трюки в картинах «Ван Хельсинг», «Росомаха: Бессмертный», «300 спартанцев». Также Стахельски известен как режиссер: это он снял всю серию фильмов «Джон Уик» и в будущем году готовится выпустить нового «Горца» с Генри Кавиллом.

Сериал «Константин» Вернуться к «Константину» рискнули только спустя почти десятилетие, да и то не в большом кино, а на телевидении. В 2014 году канал NBC выпустил детективно-мистический сериал на 13 серий (разумеется, чертова дюжина — как иначе при такой-то теме?). На этот раз создатели решили максимально приблизиться к первоисточнику. Роль получил британец Мэтт Райан — рыжий, тощий, с идеальным акцентом и той самой фирменной ухмылкой проходимца. Его уже по пилотной серии признали идеальным воплощением комиксного героя и считают таковым до сих пор. Кстати, в первой же серии на визитке «экзорциста, демонолога и магистра темных искусств» отчетливо виден номер телефона. Фанаты, которые дозвонились по нему, слышали голос автоответчика: «Вы позвонили Константину. Если вам нужен Алек Холланд — звоните в чертово болото!» Алек Холланд — тот самый герой комикса «Болотная тварь».

Фото: Кадр из сериала «Константин», 2014 год / YouTube

Однако проект столкнулся с жестокой реальностью телевидения. Во-первых, сериал поставили в так называемый час смерти для рейтингов — 22:00, пятница. Во-вторых, вместо сложных многоходовых интриг между небожителями показали набившую оскомину погоню за призраками. Константин превратился в обычного охотника на нечисть. Правда, унылость немного разбавляла таинственная художница Зед, но эту историю в сериале так до конца и не раскрыли, оборвав все на самом интересном месте (для тех, кто не читал комикс). То же относится и к перипетиям с ангелом Мэнни, которого сыграл Гарольд Перрино — тот самый, что погремел как Меркуцио в «Ромео + Джульетта». Третьим фактором стала цензура. Сериал был слишком мягким для истории о жестоком парне и слишком мрачным для семейного просмотра. Аудитория постепенно таяла, и проект закрыли на полуслове. Позже Райан появлялся как Константин в эпизодах «Стрелы» и «Легенд завтрашнего дня», озвучивал своего героя в мультфильмах, но это не в счет.

Фото: Мэтт Райан в сериале «Константин», 2014 год / YouTube

«Константин-2» Осенью 2022 года взорвалась бомба: кинокомпания Warner Bros официально подтвердила, что продолжение «Константина» запущено в разработку. Рулить процессом снова доверили Лоуренсу, Ривзу — мутузить демонов, а Люцифером опять обернется Стормаре. Фанаты затаили дыхание и… И ничего, дальше только тишина и мертвые с косами. Да в чем дело-то?! Причин застоя оказалось несколько. Смена руководства студии дала эффект новой метлы: главбосс Дэвид Заслав начал жестко резать расходы. Многие проекты были заморожены или отменены ради налоговых вычетов. «Константину-2» еще повезло: его просто отложили в долгий ящик.

Фото: Дэвид Заслав, экономный генеральный директор и президент Warner Bros. IMAGO/Jeffrey Mayer / www.globallookpress.com

Вторая причина касалась сценария. Киану Ривз в одном интервью признался, что для нового фильма уже есть «история, достойная долгого ожидания». Осталось только облечь ее в слова, вот и переписывают сценарий снова и снова, пытаясь «совместить мрачную эстетику оригинала с современными трендами супергероики». Следующим камнем легла забастовка голливудских сценаристов и актеров в 2023 году. Потом Ривз был занят съемками «Джона Уика — 4», а Лоуренс работал над очередными «Голодными играми». Но при этом, по заверениям главы DC Studios Джеймса Ганна, фильм по-прежнему в разработке и остается в категории «вне канона». Злые языки поговаривают, что студия просто боится снимать второго «Константина». Слишком долго его ждали, фанаты даже трейлеры смонтировали с помощью ИИ. Один неверный шаг — и их разочарование обернется огромными убытками.

Фото: Кадр из х/ф «Константин: Повелитель тьмы». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com