Маколей Калкин из «Один дома» написал прощальный пост о Кэтрин О’Хара

Актер Маколей Калкин опубликовал прощальный пост о Кэтрин О’Хара, назвав ее мамой. Трогательное письмо он написал на своей странице в Instagram*.

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Хотел посидеть рядом с тобой. Я слышал тебя, но мне было что еще сказать. Люблю тебя. Увидимся позже», — написал актер.

К публикации Калкин прикрепил кадры из фильма, где они появлялись вместе, а также более свежее фото — со встречи на Голливудской аллее славы. В комментариях пользователи и коллеги актера выразили соболезнования и поблагодарили О’Хара за роли, которые остались частью детства и доброго семейного кино.

Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года после экстренной госпитализации. Ее уход вызвал волну воспоминаний в Голливуде: О’Хара называли одной из самых узнаваемых актрис своего поколения и отмечали ее вклад в комедийные проекты.

