Стало известно о новой беременности Дженнифер Лоуренс

Слухи о беременности звезды появилась после того, как ее заметили на ужине в Лос-Анджелесе 19 октября. Округлившийся живот артистки было едва видно под одеждой.

Лоуренс известна своей склонностью к скрытности в вопросах личной жизни. Например, она долгое время не раскрывала пол и имя своего первенца. Актриса состоит в браке с директором американской художественной галереи Куком Марони с 2019 года. Их первый сын Си появился на свет в 2022 году.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях фотографии, на которых была запечатлена беременной, чтобы развеять слухи о рождении ее дочери суррогатной матерью. Брухунова объявила о рождении ребенка в марте, но ранее не делала никаких публикаций, подтверждающих свою беременность.