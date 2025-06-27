Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
Актер Юра Борисов получил приглашение от Американской киноакадемии, которая вручает премию «Оскар». Информация об этом появилась на сайте организации.
Приглашения направили 534 новым кандидатам. Если Борисов согласится, он станет одним из 10 143 голосующих, чье мнение будет определять будущее мировой киноиндустрии.
В Академию также пригласили звезду «Аноры» Майки Мэдисон, актеров Ариану Гранде, Кирана Калкина, Себастьяна Стэна и других.
«Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — отметил гендиректор академии Билл Крамер и президент организации Джанет Янг.
Ранее в Сети появилась информация, что Борисов сыграет роль русского поэта в мелодраме «Деннис» режиссера Эмили Мортимер. Фильм будет рассказывать о событиях в Москве девяностых. Персонаж Борисова влюбится в британскую студентку, роль которой исполнит Элисон Оливер.