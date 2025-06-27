Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Актер Юра Борисов получил приглашение от Американской киноакадемии, которая вручает премию «Оскар». Информация об этом появилась на сайте организации .

Приглашения направили 534 новым кандидатам. Если Борисов согласится, он станет одним из 10 143 голосующих, чье мнение будет определять будущее мировой киноиндустрии.

В Академию также пригласили звезду «Аноры» Майки Мэдисон, актеров Ариану Гранде, Кирана Калкина, Себастьяна Стэна и других.

«Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — отметил гендиректор академии Билл Крамер и президент организации Джанет Янг.

Ранее в Сети появилась информация, что Борисов сыграет роль русского поэта в мелодраме «Деннис» режиссера Эмили Мортимер. Фильм будет рассказывать о событиях в Москве девяностых. Персонаж Борисова влюбится в британскую студентку, роль которой исполнит Элисон Оливер.