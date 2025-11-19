Звезда Голливуда назвала фильм Кончаловского худшим за свою карьеру

Фаннинг призналась, что жалеет о съемках в фильме Кончаловского про Щелкунчика

Актриса Эль Фаннинг назвала сказку «Щелкунчик и Крысиный король» российского режиссера Андрея Кончаловского самым неудачным проектом в своей карьере. Об этом она рассказала комикам Эду Гэмблу и Джеймсу Акастеру в рамках подкаста Off Menu , который доступен на YouTube.

Премьера картины состоялась в 2010 году. В свое время фильм собрал преимущественно негативные отзывы критиков и зрителей, а сейчас Фаннинг лично это подтвердила.

По ее словам, на момент съемок ей было всего девять лет. На сегодняшний день картина не удостоилась положительных отзывов.

«У него 0% свежести на Rotten Tomatoes. Это худший фильм. Не смотрите его. Я сама его не видела. Я была ребенком, я не имею к этому отношения», — заявила актриса.

При этом в актерский состав фильма оказался прекрасным. Роль Крысиного короля досталась Джону Туртурро. Но фильм все-равно просто не сработал, подчеркнула Фаннинг.

Кончаловский снимал рождественскую сказку в Венгрии. Как призналась актриса, наиболее яркое воспоминание того периода — местный сыр, который она ела.

Этой весной Фаннинг и Киран Калкин возглавляли каст фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы».