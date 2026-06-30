Анджелина Джоли сделала шокирующее признание о личной жизни

Анджелина Джоли призналась, что у нее не было романов после Брэда Питта

Голливудская звезда Анджелина Джоли ни с кем не встречалась после развода с Брэдом Питтом 10 лет назад. Об этом она рассказала в интервью Yahoo Entertainment .

Артистка заявила, что разрыв с Питтом попросту сломил ее.

«Если честно, после развода я ни с кем не встречалась. Видимо, убедила себя, что эта часть моей жизни не так важна, пока мое внимание сосредоточено на детях», — отметила она.

Джоли добавила, что, когда дочери повзрослели, она заново начала открывать что-то новое и задумалась о переменах в жизни.

Звездная пара находилась в браке с 2014 по 2016 год, у них шестеро детей. После развода бывшие супруги ввязались в судебные тяжбы, связанные с деловыми интересами и совместной собственностью, включая винодельню во Франции.

В 2024 году Джоли требовала от бывшего мужа отказаться от иска против нее. Тогда же актриса рассказала детали про абьюз со стороны Питта. В конце года пара развелась.