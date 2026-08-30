Анджелину Джоли заметили в украинском Тернополе

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, предположительно, снова заметили на Украине. В соцсетях появились фото голливудской звезды в Тернополе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

Очевидцы сообщают, что актриса передвигалась в машине в сопровождении охраны. Ранее украинские СМИ писали о возможном визите Джоли во Львов. Позже местные паблики стали утверждать, что ее уже видели в этом городе, однако официальных подтверждений нет.

Это не первый приезд актрисы в Украину — ранее она приезжала с гуманитарными миссиями. Цели нынешнего визита пока не раскрываются.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Джоли невежественной после такой поездки. Он отметил, что звезде стоило разобраться в сути конфликта и узнать не только ту точку зрения, которую она поддерживает, но и противоположную.