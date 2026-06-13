Еще один сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс отказался от фамилии отца

Сын актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли Нокс окончил школу под фамилией Джоли — без упоминания отца в аттестате. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник.

Пара рассталась в 2016 году и оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб. За эти годы сразу несколько из шести детей бывших супругов публично дистанцировались от фамилии отца.

Первой в 2024 году фамилию сменила дочь Шайло. Следом аналогичные заявления подали сын Мэддокс и дочь Захара Марли — последняя направила ходатайство в Верховный суд Калифорнии в июне 2026 года. Сестра-близнец Нокса Вивьен юридически по-прежнему носит двойную фамилию, однако в афише бродвейского мюзикла в 2024 году была указана как Вивьен Джоли.

Таким образом, пятеро из шести детей Питта и Джоли так или иначе отказались от фамилии отца — официально либо публично.

Ранее Питт, судясь с Джоли из-за французской винодельни Chateau Miraval, захотел привлечь в качестве свидетеля российского водочного магната.