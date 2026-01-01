Анджелина Джоли подогрела слухи о переезде из США

Голливудская актриса Анджелина Джоли устала от папарацци и выставила свой дом в Лос-Анджелесе на продажу. Она решила переехать из США, сообщил журналу People представитель звезды.

Особняк Джоли уже значится в базе данных агентства по недвижимости как предназначенный к продаже в ближайшее время. Риелтор начал показывать его потенциальным покупателям.

По информации инсайдера, Джоли давно хотела сменить место жительства из-за вездесущих папарацци, которые не давали спокойной жизни ни ей, ни детям. После продажи дома в Лос-Анджелесе и завершения судов с бывшим мужем Брэдом Питтом она сможет покинуть США.

Основная резиденция звезды разместится в Камбодже, где она встретила и усыновила в 2002 году сына. Джоли также планирует проводить много времени во Франции, так как это родина ее матери и место жительства друзей.

В 2021 году Джоли купила в Лос-Анджелесе виллу 1913 года постройки, в которой гостил Чарли Чаплин. Дом площадью 670 квадратных метров оценивался в 25 миллионов долларов.