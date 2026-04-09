Вышла в роли Лары Крофт: как дочь Джоли и Питта Шайло попала в клип K-pop звезды
В мире шоу-бизнеса редко встретишь историю, когда наследники знаменитостей начинают с нуля, без звонков продюсерам от звездных родителей. Однако 19-летняя Шайло Джоли выбрала именно этот путь: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта снялась в клипе южнокорейской певицы Даен, участницы популярной K-pop группы WJSN (Cosmic Girls), пройдя кастинг инкогнито.
Строгий отбор и псевдоним
Клип What’s a girl to do на второй сингл Даен выпустил лейлб Starship Entertainment, курирующий сольный проект артистки. Представитель компании в беседе с Maeil Business Star Today рассказал, что съемкам предшествовал масштабный кастинг в США.
«Среди тех, кто принял участие, было несколько исполнителей из танцевальной группы Culture. Шайло прошла в финальный тур», — рассказал сотрудник лейбла.
По его словам, девушка на пробах была наравне с десятками других танцоров и даже скрывала имя — вместо него использовала творческий псевдоним. И сумела покорить продюсеров харизмой и пластикой в честной борьбе.
«Даже после съемок мы не знали, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом случайно совсем недавно», — сказал представитель Starship Entertainment.
Новая Лара Крофт
Полная версия клипа, вышедшая накануне, произвела фурор в Сети. На видео Шайло вместе с другими танцорами исполняла танцы вместе с Даен, сменив при этом несколько образов. Один из них привлек особое внимание публики.
Девушка возникла в кадре с косами и в топе на бретелях, что очень напоминало культовый образ ее матери из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Интересно
Отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта начались в 2005 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». В 2006-м на свет появился их первенец — дочь Шайло. Помимо нее, у знаменитостей еще пятеро детей: родные Нокс и Вивьен, а также приемные Мэддокс, Захара и Пакс.
В 2014 году Джоли и Питт заключили официальный брак, но в 2016-м расстались. Анджелина обвиняла экс-возлюбленного в пьянстве и рукоприкладстве.
Интернет-пользователей поразило внешнее сходство Шайло с Анджелиной. Все детские годы дочь знаменитостей была больше похожа на отца, однако к 19 годам гены матери, похоже, взяли верх.
«Копия старшей Джоли», «В профиль — просто не отличить», «Один в один», — пишут фанаты в комментариях.
Из актрис в хореографы
Клип стал не первым опытом съемок для Шайло. Еще в 2008 году, в возрасте двух лет, она сыграла дочь главного героя в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Самого персонажа, к слову, играл Брэд Питт.
Позже звездная наследница участвовала в озвучке мультфильма «Кунг-фу Панда 3». Однако предпочтение в итоге стала отдавать не кинематографу, а танцам.
Шайло предпочитает хип-хоп и сегодня танцует на профессиональном уровне. Летом прошлого года она дебютировала в новом амплуа, выступив хореографом-постановщиком для фэшн-шоу Изабель Марант.