Вышла в роли Лары Крофт: как дочь Джоли и Питта Шайло попала в клип K-pop звезды

В мире шоу-бизнеса редко встретишь историю, когда наследники знаменитостей начинают с нуля, без звонков продюсерам от звездных родителей. Однако 19-летняя Шайло Джоли выбрала именно этот путь: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта снялась в клипе южнокорейской певицы Даен, участницы популярной K-pop группы WJSN (Cosmic Girls), пройдя кастинг инкогнито.

Строгий отбор и псевдоним

Клип What’s a girl to do на второй сингл Даен выпустил лейлб Starship Entertainment, курирующий сольный проект артистки. Представитель компании в беседе с Maeil Business Star Today рассказал, что съемкам предшествовал масштабный кастинг в США.

«Среди тех, кто принял участие, было несколько исполнителей из танцевальной группы Culture. Шайло прошла в финальный тур», — рассказал сотрудник лейбла.

По его словам, девушка на пробах была наравне с десятками других танцоров и даже скрывала имя — вместо него использовала творческий псевдоним. И сумела покорить продюсеров харизмой и пластикой в честной борьбе.

«Даже после съемок мы не знали, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом случайно совсем недавно», — сказал представитель Starship Entertainment.