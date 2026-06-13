Сегодня 17:08 Выросли и стали отказываться от фамилии. Как живут дети Анжелины Джоли и Брэда Питта 0 0 0 Фото: IMAGO/RW / www.globallookpress.com Знаменитости

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Еще один ребенок Анжелины Джоли и Брэда Питта решил отказаться от фамилии отца. У звездной экс-пары шесть детей. У каждого из них по-своему сложилась судьба, но отношения с отцом не задались у всех.

Шайло Нувель Чета актеров рассталась в 2016 году, но из-за судебных тяжб оформила развод только в 2024 году. За это время сразу несколько детей решили дистанцироваться от отца и даже отказались от его фамилии. Первой на этот шаг решилась Шайло — самая известная из отпрысков звездной пары. Она является биологическом ребенком Джоли и Питта и с раннего детства попадает в новостные полосы. Особенный интерес у публики вызывал стиль Шайло и вопрос ее гендерной идентичности*. В 2008 году, когда девочке было всего три года, ее отец признавался, что та считает себя мальчиком и просит окружающих называть ее Джоном или Питером. Удивление вызывало и то, что Шайло часто появлялась на фотографиях и мероприятиях в мальчишеской одежде. В восемь лет она решила сменить пол*, но отец не дал на это согласие. В конце 2020 года девушка перестала носить мужскую одежду, отрастила длинные волосы и начала появляться на публике в женственных образах. Двойную фамилию Джоли-Питт Шайло изменила в 2024 году.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com

Мэддокс Шиван После сестры на перемены в семье решился приемный сын актеров Мэддокс Шиван. Джоли усыновила его, забрав из камбоджийского дома малютки в 2002 году, когда ему было семь месяцев. Вторым опекуном был второй муж актрисы Билли Боб Торнтон, а после развода права на ребенка получил Брэд Питт. Мэддокс всегда хорошо ладил с матерью, но конфликтовал с отцом. Однажды во время ссоры в частном самолете Питт дал приемному сыну оплеуху, когда тот заступился за Джоли. Именно после этого случая актриса подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. В 2026 году Мэддокс официально подал документы на смену имени и полностью убрал фамилию Питта. Свою жизнь он решил связать с наукой и бизнесом. Мэддокс прошел обучение в частном университете в Южной Корее на факультете биоинженерии, но, как и родители, работает в шоу-бизнесе. Ему уже удалось побывать ассистентом режиссера на съемках фильмов своей матери «Сначала они убили моего отца» и «Кутюр». Захара Марли Третьим ребенком Джоли и Питта, кто решил сменить фамилию, стала их приемная дочь из Эфиопии. Захару Марли пара усыновила в 2005 году. Девушка увлекается ювелирным делом, озвучивает мультфильмы и снимается в эпизодических ролях в кино. Также она закончила колледж Спелман в Атланте и получила степень бакалавра психологии. Вслед за братом и сестрой девушка в 2026 году решила сменить фамилию.

Фото: Junko Kimura/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин Примеру Захары последовал и Нокс — биологический сын звездной пары. Внешне он невероятно похож на Брэда Питта, но носить его фамилию не захолел. Джоли родила близнецов — мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин — в 2008 году во Франции. Они редко появляются на публике, про их жизнь мало что известно. В 2014 году Вивьен снялась в фильме «Малефисента» в роли маленькой принцессы Авроры. Также она периодически выходит с матерью на красные дорожки. Нокса папарацци иногда ловят на улице, когда тот идет на тренировку. Известно, что он занимается единоборствами муай-тай, в которых при борьбе с противником используются не только кулаки, но и локти, колени и голени. Пакс Помимо Вивьен, из детей Джоли официально не поменял фамилию только Пакс, которого артистка усыновила в 2007 году. В звездную семью вьетнамский мальчик попал, когда ему было три года. С 16 лет он увлекался фотографией и кино. Как и Мэддокс, он помогал матери на съемках, в том числе работал помощником режиссера фильма «Без крови». Пакс избегает внимания прессы. В последний раз его застали на публике во время участия в благотворительном турнире по пиклболу в Голливуде вместе с Анжелиной Джоли.

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