Выросли и стали отказываться от фамилии. Как живут дети Анжелины Джоли и Брэда Питта
Еще один ребенок Анжелины Джоли и Брэда Питта решил отказаться от фамилии отца. У звездной экс-пары шесть детей. У каждого из них по-своему сложилась судьба, но отношения с отцом не задались у всех.
Шайло Нувель
Чета актеров рассталась в 2016 году, но из-за судебных тяжб оформила развод только в 2024 году. За это время сразу несколько детей решили дистанцироваться от отца и даже отказались от его фамилии.
Первой на этот шаг решилась Шайло — самая известная из отпрысков звездной пары. Она является биологическом ребенком Джоли и Питта и с раннего детства попадает в новостные полосы.
Особенный интерес у публики вызывал стиль Шайло и вопрос ее гендерной идентичности*. В 2008 году, когда девочке было всего три года, ее отец признавался, что та считает себя мальчиком и просит окружающих называть ее Джоном или Питером.
Удивление вызывало и то, что Шайло часто появлялась на фотографиях и мероприятиях в мальчишеской одежде. В восемь лет она решила сменить пол*, но отец не дал на это согласие.
В конце 2020 года девушка перестала носить мужскую одежду, отрастила длинные волосы и начала появляться на публике в женственных образах. Двойную фамилию Джоли-Питт Шайло изменила в 2024 году.
Мэддокс Шиван
После сестры на перемены в семье решился приемный сын актеров Мэддокс Шиван. Джоли усыновила его, забрав из камбоджийского дома малютки в 2002 году, когда ему было семь месяцев. Вторым опекуном был второй муж актрисы Билли Боб Торнтон, а после развода права на ребенка получил Брэд Питт.
Мэддокс всегда хорошо ладил с матерью, но конфликтовал с отцом. Однажды во время ссоры в частном самолете Питт дал приемному сыну оплеуху, когда тот заступился за Джоли. Именно после этого случая актриса подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии.
В 2026 году Мэддокс официально подал документы на смену имени и полностью убрал фамилию Питта.
Свою жизнь он решил связать с наукой и бизнесом. Мэддокс прошел обучение в частном университете в Южной Корее на факультете биоинженерии, но, как и родители, работает в шоу-бизнесе. Ему уже удалось побывать ассистентом режиссера на съемках фильмов своей матери «Сначала они убили моего отца» и «Кутюр».
Захара Марли
Третьим ребенком Джоли и Питта, кто решил сменить фамилию, стала их приемная дочь из Эфиопии. Захару Марли пара усыновила в 2005 году.
Девушка увлекается ювелирным делом, озвучивает мультфильмы и снимается в эпизодических ролях в кино. Также она закончила колледж Спелман в Атланте и получила степень бакалавра психологии.
Вслед за братом и сестрой девушка в 2026 году решила сменить фамилию.
Близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин
Примеру Захары последовал и Нокс — биологический сын звездной пары. Внешне он невероятно похож на Брэда Питта, но носить его фамилию не захолел.
Джоли родила близнецов — мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин — в 2008 году во Франции. Они редко появляются на публике, про их жизнь мало что известно.
В 2014 году Вивьен снялась в фильме «Малефисента» в роли маленькой принцессы Авроры. Также она периодически выходит с матерью на красные дорожки.
Нокса папарацци иногда ловят на улице, когда тот идет на тренировку. Известно, что он занимается единоборствами муай-тай, в которых при борьбе с противником используются не только кулаки, но и локти, колени и голени.
Пакс
Помимо Вивьен, из детей Джоли официально не поменял фамилию только Пакс, которого артистка усыновила в 2007 году. В звездную семью вьетнамский мальчик попал, когда ему было три года.
С 16 лет он увлекался фотографией и кино. Как и Мэддокс, он помогал матери на съемках, в том числе работал помощником режиссера фильма «Без крови». Пакс избегает внимания прессы. В последний раз его застали на публике во время участия в благотворительном турнире по пиклболу в Голливуде вместе с Анжелиной Джоли.
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