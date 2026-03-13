Сегодня 15:24 «Они уничтожили меня». Вайнштейн из тюрьмы раскрыл предательство Джоли 0 0 0 Фото: Lev Radin / www.globallookpress.com Знаменитости

Заключенные

Тюрьмы

Фильмы

Интервью

Харви Вайнштейн

Анджелина Джоли

Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, впервые дал развернутое интервью. Бывший голливудский титан, который собирал «Оскары» и диктовал тренды в индустрии, теперь проводит дни в узких стенах тюрьмы Райкерс. В беседе с журналистом The Hollywood Reporter Маером Рошаном он рассказал об аде на земле и предъявил счет тем, кого когда-то называл друзьями.

Остров, с которого не выбраться После вынесения нашумевшего приговора прошло уже шесть лет, но, по словам Рошана, 73-летний экс-продюсер до сих пор не смирился с новой реальностью. Его сознание, кажется, до сих пор обитает в роскошных номерах отелей Венеции и Канн, а не в темной камере. «Он считает себя жертвой, распятой за ушедшую эру голливудских грехов», — отметил журналист в подводке к интервью. Беседа Вайнштейна с корреспондентом началась с жалоб на условия содержания, которые стали хуже после его перевода в Райкерс — самую крупную исправительную колонию в мире. Это целый остров, полностью оборудованный под тюрьму.

Я почти все время в камере. Иногда я в инвалидном кресле выбираюсь подышать свежим воздухом на улице, но всего на полчаса. В камере я нахожусь по 23 часа в сутки.

По словам Вайнштейна, его угнетает отсутствие контактов с людьми. Говорит он только с охранниками и медсестрами, никакой другой социализации в его крыле нет. «Потому что это Райкерс, и это ад. Все было иначе в тюрьме штата. Я вставал утром, завтракал, виделся с друзьями, общался с людьми. Мы вместе смотрели телевизор», — вспомнил бывший продюсер.

Фото: Bryan Smith / www.globallookpress.com

Охота на звезду Вайнштейн заявил, что известность сыграла с ним дурную шутку и сделала мишенью для других заключенных. Каждый выход во двор превращается в испытание: ему кричат угрозы, высмеивают, а также требуют помочь с деньгами или с адвокатами. Доходило и до физической агрессии. Однажды, стоя в очереди к телефону, Вайнштейн спросил мужчину впереди, закончил ли тот разговор. Ответом стал удар, отправивший знаменитость в нокаут.

Я упал на пол, повсюду была кровь. Получил серьезную травму. Полицейские спросили, кто это сделал, но я не мог им этого сказать. Ты не можешь быть крысой, это закон джунглей.

Смерть как соседка по камере Самая эмоциональная часть интервью касалась не тюремных законов, с которыми столкнулся Вайнштейн, а его физического угасания. Состояние здоровья бывшего продюсера оставляет желать лучшего. По его словам, в 2025 году он едва не замерз в камере до смерти. Тогда Вайнштейна отвезли в больницу, где выяснилось, что ему необходима срочная операция на сердце.

Еще день, и я бы умер. У меня рак костного мозга. Я здесь умираю.

Именно страх умереть в стенах колонии парализует знаменитость сильнее, чем любой приговор или общественное осуждение. В словах Вайнштейна прозвучало недоумение человека, который привык к безнаказанности. «Это невероятно, у меня была такая жизнь, я столько сделал для общества, и ко мне нет снисходительности, чтобы обращение было более добрым. <…> В марте мне исполнится 74, и здесь я умирать не хочу», — заявил он.

Фото: IMAGO/RW / www.globallookpress.com

Соблазнял, а не насиловал? Когда речь зашла о женщинах, разрушивших его карьеру и свободу, стало понятно: в содеянном Харви не раскаивается. Вайнштейн до сих пор уверен, что его вину преувеличили, а обвинившие его жертвы просто искали финансовой выгоды. «Чтобы получить чек, нужно было просто заполнить анкету, в которой утверждалось, что я подвергал их сексуализированному насилию. Они заполняли анкеты, страховщики выплатили миллионы долларов», — сказал экс-продюсер. Рошан поспешил напомнить, что среди обвинявших Вайнштейна были и те, кто не взял денег. Но Харви и тут нашел что ответить: мол, он мог вести себя навязчиво, но насилия не совершал. «Мне не следовало встречаться с тем, с кем я встречался. Я был женат на потрясающей женщине, которая и не догадывалась о том, что я делаю. <…> Но разве я когда-либо изнасиловал хоть одну женщину? Нет», — заверил он.

Фото: Kristin Callahan / www.globallookpress.com

Вайнштейн уверен: приходившие к нему в номера дамы не были так наивны, как притворились позже, и прекрасно понимали, чего от них ждут. Их дальнейшие претензии он объяснил рухнувшими надеждами на славу и популярность.

Многие из этих женщин были актрисами, и они не получили того, что хотели.

«Предательницы» Пэлтроу и Джоли Особое негодование у знаменитости вызывают слова Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли. Их рассказы Вайнштейн назвал преувеличением и предательством. По его словам, Пэлтроу подняла шумиху из-за мелочи. Мол, он всего лишь предложил сделать ей массаж, и артистка отказалась. На тот момент звезда встречалась с Брэдом Питтом, и тот приходил к Вайнштейну, чтобы разобраться в произошедшем.

Она знает, что ничего не было. Но человек, который был мне другом, нанес мне удар в спину.

Харви добавил, что Анджелина Джоли тоже якобы раздула из мухи слона, поскольку хотела не выбиваться из общих настроений. «Если камера будет включена, я скажу, что Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли преувеличивали. Они хотели быть частью клуба. И они уничтожили меня», — подчеркнул Вайнштейн.

Фото: Vladimir Mayorov / www.globallookpress.com

Все еще киношник Несмотря на изоляцию, Вайнштейн пытается сохранить связь с профессией. В тюрьме заключенным выдают планшеты. Просмотр фильма стоит 4,95 доллара. Он также следит за гонкой за «Оскаром» и считает, что в 2026 году главные претенденты — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») и Райан Куглер («Грешники»). Их Харви назвал одинаково талантливыми и великими. Не забывает Харви и о собственном наследии. Недавно он пересмотрел драму «Умница Уилл Хантинг», и остался доволен проектом, в котором так давно принимал участие. «Лет 25 его не смотрел. А тут посмотрел в камере и подумал: „А ведь это было реально круто“», — поделился экс-продюсер. Он добавил, что даже в тюрьму ему присылают сценарии начинающие авторы, желающие узнать его мнение.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Общение с детьми как спасение Единственное, что поддерживает Вайнштейна в заключении, помимо воспоминаний о любимом деле, это возможность иногда пообщаться с близкими. Каждые три часа у него есть 16 минут на телефонный звонок.

Это мой спасательный трос. Я каждый день говорю с тремя моими детьми: старшей дочерью, ей сейчас 30 лет, и моими детьми 12 и 15 лет.

По словам Харви, эти беседы помогают не сойти с ума. Он также регулярно общается с адвокатами и несколькими друзьями. Еще двое детей Вайнштейна прекратили с ним общаться шесть лет назад. Комментировать их выбор экс-продюсер не стал.