Брэд Питт привел молодую возлюбленную на финал турнира Большого шлема
Брэд Питт с молодой возлюбленной Инес де Рамон посетил финал US Open
Голливудский актер Брэд Питт попал в объектив камер, когда делал совместное селфи со своей молодой возлюбленной Инес де Рамон на нью-йоркском стадионе «Артур Эш» во время финала Открытого чемпионата США по большому теннису. Снимки увлеченного актера опубликовал журнал Hello! .
На кадрах видно, что актер, держа в руках смартфон, немного откинулся назад, чтобы охватить часть собравшейся публики. Инесс сидела рядом и улыбалась.
По данным издания, Питт вместе с подругой пришли, чтобы посмотреть финальное выступление в женском одиночном разряде, в котором за титул чемпиона боролись выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
По итогам встречи победу одержала Рыбакина. Трофей спортсменка получила из рук российской теннисистки Марии Шараповой.
Победа на US Open сделала Рыбакину первой ракеткой мира. Соболенко в мировом рейтинге опустилась на вторую строчку.
В начале августа американский актер Брэд Питт сделал неожиданное признание о тяжелых последствиях своего развода с актрисой Анджелиной Джоли. Он подчеркнул, что после расставания впервые потерял свой оптимистический взгляд на жизнь и задумался о суициде.