Брэд Питт привел молодую возлюбленную на финал турнира Большого шлема

Голливудский актер Брэд Питт попал в объектив камер, когда делал совместное селфи со своей молодой возлюбленной Инес де Рамон на нью-йоркском стадионе «Артур Эш» во время финала Открытого чемпионата США по большому теннису. Снимки увлеченного актера опубликовал журнал Hello! .

На кадрах видно, что актер, держа в руках смартфон, немного откинулся назад, чтобы охватить часть собравшейся публики. Инесс сидела рядом и улыбалась.

По данным издания, Питт вместе с подругой пришли, чтобы посмотреть финальное выступление в женском одиночном разряде, в котором за титул чемпиона боролись выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

По итогам встречи победу одержала Рыбакина. Трофей спортсменка получила из рук российской теннисистки Марии Шараповой.

Победа на US Open сделала Рыбакину первой ракеткой мира. Соболенко в мировом рейтинге опустилась на вторую строчку.

В начале августа американский актер Брэд Питт сделал неожиданное признание о тяжелых последствиях своего развода с актрисой Анджелиной Джоли. Он подчеркнул, что после расставания впервые потерял свой оптимистический взгляд на жизнь и задумался о суициде.