Питт потребовал допросить русского олигарха в рамках суда с Джоли

Американский актер Брэд Питт, судясь с бывшей женой Анджелиной Джоли из-за французской винодельни Chateau Miraval, хочет привлечь в качестве свидетеля российского водочного магната Юрия Шефлера*. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы.

В ноябре 2022 года Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за споров вокруг французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели во время брака. Питт утверждал, что Джоли продала свою долю, нарушив их соглашение. Джоли отрицала необходимость его одобрения для сделки.

«Брэд просит суд Лос-Анджелеса обязать бизнесмена Юрия Шефлера* явиться на допрос дистанционно в рамках текущих тяжб между актером и его экс-супругой», — написали журналисты.

В 2024 году Джоли требовала от Питта отказаться от иска против нее. Тогда же она рассказала подробности про абьюз со стороны экс-супруга.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.