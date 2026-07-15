Певица Валерия заявила, что за всю жизнь не сделала ни одной пластической операции

Российская певица Валерия в интервью для KP.RU сообщила, что никогда не делала пластических операций.

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, отметил, что многие люди старшего возраста уже неоднократно прибегали к пластике, в то время как Валерия не обращалась за подобными процедурами.

«У нее все натуральное, не сделанное, не нарисованное. И не фотошоп. Она молодец, что сохранила свою красоту и стройность», — заявил Пригожин.

По словам Валерии, с возрастом все важнее становятся силовые тренировки, которые укрепляют кости и мышцы. Артистка добавила, что есть много возможностей для ухода за телом и лицом, но пока она обходится аппаратными процедурами.