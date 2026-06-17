«Кому-то нечего делать». Пригожин обиделся на слухи о разводе с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что устал от постоянных звонков журналистов, которые просят его прокомментировать слухи о его разводе с певицей Валерией. В комментарии ОСН он заявил, что эту ничем необоснованную сплетню распространяют его недоброжелатели.

Он подчеркнул, что кто-то намеренно запустил этот слух, чтобы развести его с любимой супругой.

«Кому-то нечего делать. Честно говоря, мы уже просто не реагируем на эти вопросы, журналисты по этой теме постоянно трезвонят. Мы даже трубку бросаем, когда слышим этот вопрос», — заявил Пригожин.

Слухи о предстоящем разводе опровергала и супруга продюсера. В начале июня Валерия объявила, что с удивлением узнала, что начала делить с мужем имущество перед предстоящим разводом. Она посоветовала всем своим поклонникам «не читать с утра советских газет». Артистка добавила, что авторы вбросов просто ловят хайп на именах знаменитостей.