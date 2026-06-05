«Имущество делим». Валерия ответила на слухи о разводе с Пригожиным

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса опровергла слух о разводе. Певица Валерия заявила, что это ложь. Видео с ее участием опубликовал продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram*.

Супруги записали опровержение, гуляя по парку в Москве. Пригожин приобнял Валерию и шутливо спросил, почему она прячет его от зрителей и не хочет пускать в кадр.

«Друзья, что ж такое пишут, что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет? Ну вот и я так же. Так что, друзья, не читайте с утра советских газет», — сказала певица.

Валерия и Пригожин сыграли свадьбу в 2004 году после громкого расставания певицы с продюсером Александром Шульгиным. Через 10 лет они потеряли ребенка, но смогли сохранить брак. Мужчина публично признается супруге в любви и называет одной из самых талантливых женщин.

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