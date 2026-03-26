Продюсер Пригожин признался, что продолжает любить Валерию «как пацан»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что живет в совместном браке с певицей Валерией более 20 лет и продолжает любить супругу «как пацан». Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам Пригожина, в их семье сохраняются теплые отношения, несмотря на долгие годы совместного проживания.

«Мы раскрываем каждый друг друга по-новому. Валерия — это женщина-загадка, которую сколько ни изучай, но не сможешь постигнуть до конца», — отметил продюсер.

Он также признался, что с каждым днем его чувства к жене только крепнут. Кроме того, Пригожин указал на постоянное желание покорять певицу.