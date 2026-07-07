Продюсер Пригожин рассказал, что Валерия часами пропадает в спортивном зале

Знаменитая певица Валерия вновь удивила своих поклонников прекрасным внешним видом. Она опубликовала в Сети фото из Дубая. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил секрет молодости супруги, сообщила Общественная Служба Новостей .

По его словам, артистка всегда была очень красивой и стройной женщиной. Он подчеркнул, что Валерия часами занимается в спортивном зале, ведет здоровый образ жизни и уделяет внимание йоге.

«Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка!» — отметил Пригожин.

Продюсер также добавил, что сам старается следить за своим здоровьем, чтобы не отставать от супруги.