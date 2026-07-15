Певица Валерия в интервью KP.RU откровенно рассказала о своих страхах.

Знаменитость призналась, что больше всего боится стать обузой для своих детей.

«Для меня самый страшный сон — быть обузой для своих детей», — поделилась артистка.

По словам звезды, она стремится прожить жизнь в одном темпе с детьми и внуками. Как пояснила Валерия, она осознает, что не все зависит от человека, но старается делать все возможное со своей стороны.