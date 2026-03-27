«От йоги точно не похудеете». Валерия раскрыла секрет стройности

Валерия: никогда не выхожу из формы, лето может случиться в любой момент

Секрет стройности — не в йоге, а в контроле за питанием. Об этом рассказала народная артистка России Валерия в интервью Пятому каналу .

Певица подчеркнула, что всегда старается поддерживать себя в форме и не сталкивается с сезонными колебаниями веса или самочувствия.

«Никогда не выхожу и не выпадаю из формы. Сезоны на меня не влияют никак. Лето же может случиться когда угодно», — сказала Валерия.

Артистка также прокомментировала популярное мнение о том, что йога помогает похудеть. По ее словам, этот вид нагрузки полезен для здоровья, однако стройность сам по себе он не обеспечит.

«От йоги точно не похудеете, говорю вам как человек знающий. Йога прекрасна для здоровья, но для того, чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание», — отметила певица.

Ранее Валерия отмечала, что придерживается сбалансированного рациона и не прибегает к жестким диетам. В свою очередь, супруг артистки, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что после более, чем 20 лет брака и совместной жизни он и продолжает любить жену «как пацан».