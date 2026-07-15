Певица Валерия призналась, что в 58 лет весит столько же, сколько в 17

Российская певица Валерия заявила, что сохранила вес юности. Об этом она рассказала в интервью KP.RU .

По словам артистки, она ведет активный образ жизни и следит за питанием уже много лет.

«Я практически всю свою жизнь нахожусь в одной форме. И сегодня вешу столько, сколько я весила в 17 лет», — сообщила звезда.

Певица с долей скромности отметила, что ее талия не является «шедевральной», однако признала, что в настоящее время она выглядит превосходно. Валерия назвала свой внешний вид результатом планомерной работы.