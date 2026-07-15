Певица Валерия рассказала, что протеин и псиллиум помогают ей поддерживать идеальную фигуру

Певица Валерия рассказала в интервью KP.RU , как ей удается сохранять стройность в зрелом возрасте.

По словам артистки, несколько лет назад она начала сотрудничать с нутрициологом, который объяснил ей важность баланса белков, углеводов и клетчатки в рационе. Она отметила, что пищевые волокна берет из дополнительных источников, например псиллиума, так как не всегда удается съесть достаточное количество овощей.

«Протеин у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин», — поделилась знаменитость.

Валерия подчеркнула, что важно соблюдать правильные пропорции КБЖУ, но также не забывать о спорте.