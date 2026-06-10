Певица Валерия призналась, что ей непросто удается находить время для общения с внуками

Певица Валерия поделилась в интервью KP.RU секретами совмещения карьеры и семейной жизни. Она рассказала, что ей непросто удается находить время для общения с внуками.

У Валерии двое внуков: годовалый Мирон и пятилетняя Селина. По словам певицы, совместный график получается построить только путем компромиссов и тщательных согласований.

«Пока дети совсем маленькие (до полутора лет), сложно даже на несколько часов привозить их к себе, так как у них жесткий режим сна, питания, поэтому Мирона мы навещаем. А Селинка — девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий», — рассказала певица.

Иногда Селина приезжает с няней на полдня, чтобы провести время с бабушкой. Кроме того, Валерия специально берет отпуска, чтобы спокойно пообщаться с семьей и не думать о работе.