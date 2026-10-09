Сегодня 06:30 «Я думал, это нейросеть». В американском певце Айзеке Мазере узнали располневшего Егора Крида Пользователи соцсетей назвали певца Айзека Мазера двойником Егора Крида Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Шоу-бизнес

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Похожие черты лица, прически «под одну гребенку» — под роликами певца Айзека Мазера уже вовсю пишут: «Егор, что с тобой?» Комментаторы окрестили музыканта американской версией исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин), а потом остались послушать песни. Как Мазер собрал русскоязычную аудиторию и с кем сравнивали раньше самого Крида — разбирался 360.ru.

Американец по имени Егор. Чем похожи Мазер и Крид У пользователей соцсетей есть особый талант: разглядеть знакомое лицо на самом обычном видео. Так случилось с американским певцом Айзеком Мазером. Пользователи заметили его сходство с Егором Кридом: в особенностях лица и форме стрижки. Разница, конечно, тоже нашлась — Мазер оказался значительно крупнее российского артиста. Эту деталь комментаторы не оставили без внимания. Сравнение разлетелось по соцсетям, и под публикациями американца стали стремительно расти сообщения на русском языке. Некоторые обращались к нему так, будто Крид просто сменил страну, прическу или все сразу. «Егор, что с тобой?», «Крид, хватит есть пончики», «Я клянусь, думала, это нейронка», «Я думала, это Егорка Крид», «Ничего себе, что с Кридом сделала жизнь!» — писали пользователи. Кто-то решил, что одного обращения «Егор» будет мало, и объяснил музыканту, почему к нему пришли люди из русскоязычного сегмента интернета.

Чувак, ты классный! Просто у нас в русскоязычном интернете есть публичная персона, и ты похож на этого человека. Это не со зла. пользователь Сети

Фото: x.com/Isaac Mather

Зашли за Кридом — задержались ради песен На одном сходстве знакомство с Мазером не закончилось. Под постами стали обсуждать и его музыку: пользователи хвалили трек, желали певцу успеха и признавались, что поставили песню на звонок. Получился вполне неожиданный маршрут: зашел посмотреть на двойника Крида — ушел с новым треком в телефоне. «А он ведь не знает, что сначала все думали, что он ИИ Егора Крида, но музыка оказалась лучше», «Кайфовая песня, кстати», «Дальше — больше! Продолжай творить!», «Трек — пушка», «99% прослушиваний из России», «У меня она теперь стоит на рингтоне», — писали россияне. На самом деле Айзек Мазер — никакая не копия. Это американский певец, автор песен и продюсер. Больше всего внимания ему принес трек Somebody To Know. После его выхода артист начал активно набирать аудиторию в соцсетях. На появившиеся сравнения и наплыв русскоязычных комментаторов он никак не отреагировал.

Фото: РИА «Новости»

Чужие образы и свои эксперименты. С кем сравнивали Крида Между тем российскому певцу тоже не привыкать к сравнениям: поклонники еще много лет назад находили в его внешности и сценических образах черты зарубежных звезд, а иногда обсуждали и сходство его песен с чужими хитами. В 2014 году в интервью Life.ru Крид рассказывал, что в Лос-Анджелесе прохожие приняли его за американского актера и исполнителя Джастина Тимберлейка. Одна девушка даже подбежала к машине с криками. «Господи, Джастин!» — воскликнула она. Но, разглядев певца, расстроилась и ушла. «Видимо, есть какое-то сходство, но, скажу я вам, это не самое плохое сходство. Джастин Тимберлейк — молодец, но я его не копирую», — говорил Крид. Позднее PeopleTalk рассказывал, что поклонники окрестили артиста русским Джастином Бибером и заметили их сходство в музыкальном стиле. В период работы Крида в Black Star фанаты проводили еще и параллели с Тимати — в бороде и татуировках. В 2019 году подписчики обвинили Крида в заимствовании мелодии для трека «Грехи» у Джейдена Смита, сына актера Уилла Смита. А подмосковный музыкант Дмитрий Блок из Сергиева Посада заявил о сходстве песни «Игорь Крутой» со своей композицией «Крутой» и подал в суд, приложив заключение независимой экспертизы. «Я как Игорь, Игорь Крутой, я как Игорь Крутой, такой же крутой я, как Игорь Крутой…» — гласила песня Блока. «Малая в Америке знает: я — Игорь. Игорь Крутой. Игорь Крутой. Крутой, как Игорь Крутой. Крутой, крутой. Да, крутой, как Игорь Крутой. Игорь Крутой», — спел позже Крид. Эксперименты исполнителя с внешностью тоже становились поводом для отсылок к другим звездам. В 2021 году певец перекрасился в платиновый блонд и подписал снимки: «Крид из 2018-го, Эминем из 2000-го». А фотография в шотландском килте напомнила поклонникам стиль Дамиано Давида из итальянской группы Maneskin. Реакция подписчиков на этот образ оказалась неоднозначной, после чего Крид удалил публикацию. На этот раз роли поменялись: за океаном нашли «американскую версию» Крида — с похожими чертами лица и более крупным телосложением. Для Айзека Мазера неожиданное сходство обернулось вниманием новой аудитории и узнаваемостью далеко за пределами США.