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    «Высказывал свое мнение». Познер ответил на критику за интервью об СВО

    Познер заявил, что в интервью Times Radio об СВО озвучил личное мнение

    Фото: РИА «Новости»

    Телеведущий Владимир Познер не ожидал критики за интервью британским журналистам об СВО. В разговоре с НСН он отверг обвинения в пропаганде.

    Познер заявил, что впервые за 4,5 года дал интервью. До этого СМИ, которые просили его об этом, отказывались гарантировать, что беседу опубликуют полностью, без редактуры и сокращений. Только британское издание Times Radio пошло на этот шаг.

    «Многие люди дают интервью, и никаких особых реакций на это нет. Ну, а в моем случае почему-то оказалась такая бурная реакция. <…> Я хочу сказать, что я не пропагандист. Я высказывал свое мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться», — сказал телеведущий.

    Он заверил, что озвученное в интервью мнение о способности России победить на поле боя и оценка результатов выборов в Госдуму основаны на фактах, а не эмоциях. Познер задумался о том, чтобы опубликовать на своем сайте открытое письмо с разъяснениями.

    Ранее Познер объяснил, почему считает себя патриотом и не уедет из России.

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