Захарова объяснила, почему Канье Уэсту не место в России

Американский рэпер Канье Уэст, прославляющий нацизм, не может выступать ни в одном городе России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ИС «Вести» .

Она подчеркнула, что артист прославлял Гитлера четыре года. Он пел песни, продавал мерч со свастикой и другими нацистскими символами, зиговал.

Захарова добавила, что разделяет все тезисы о том, что выступление Уэста в пережившем блокаду городе на Неве невозможно.

«Но у меня и другой вопрос: а как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве что — лучше, что ли, было бы?» — задалась вопросом дипломат.

Организаторы тура рэпера 29 сентября окончательно отменили выступления Уэста в Санкт-Петербурге.

Два концерта американской знаменитости должны были пройти на «Газпром Арене». После критики в адрес певца организаторы сначала объявили о замене площадки, а потом — об отмене мероприятий.