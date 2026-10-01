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    Захарова объяснила, почему Канье Уэсту не место в России

    Захарова: прославляющий нацизм Канье Уэст не должен выступать нигде в России

    Фото: РИА «Новости»

    Американский рэпер Канье Уэст, прославляющий нацизм, не может выступать ни в одном городе России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ИС «Вести».

    Она подчеркнула, что артист прославлял Гитлера четыре года. Он пел песни, продавал мерч со свастикой и другими нацистскими символами, зиговал.

    Захарова добавила, что разделяет все тезисы о том, что выступление Уэста в пережившем блокаду городе на Неве невозможно.

    «Но у меня и другой вопрос: а как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве что — лучше, что ли, было бы?» — задалась вопросом дипломат.

    Организаторы тура рэпера 29 сентября окончательно отменили выступления Уэста в Санкт-Петербурге.

    Два концерта американской знаменитости должны были пройти на «Газпром Арене». После критики в адрес певца организаторы сначала объявили о замене площадки, а потом — об отмене мероприятий.