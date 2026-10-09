Сегодня 05:30 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Как слесарь из Нижнего стал блистательным актером Знаменитости

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Великому перевоплотителю Евгению Евстигнееву в этом году исполнилось бы 100 лет. Будучи простым рабочим из провинции, он смог покорить столицу, заняв место в театре «Современник» и в сердцах зрителей. Женщины его обожали, режиссеры считали русским Жаном Габеном, а 30-летняя дружба с Олегом Ефремовым закончилась после пяти слов. Как складывалась его судьба, почему он был так любим и что произошло на съемках «По семейным обстоятельствам» — в материале 360.ru.

Биография Евстигнеева — из рабочего в джаз-музыканта Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде в семье рабочих: отец был металлургом, а мать — фрезеровщицей. Детство прошло в небольшом поселке Володарском. В шесть лет будущий актер остался без отца. Мать смогла снова выйти замуж, но отчим Евстигнеева умер, когда ему было 17 лет. До Великой Отечественной войны артист успел окончить семилетку. В 1941 году начал работать электромонтером. Какое-то время спустя Евстигнеев решил получить образование и пошел в дизелестроительный техникум. Но учебу пришлось бросить после смерти отчима, и, чтобы помогать матери, Евгений устроился слесарем на завод «Красная Этна». Творческие способности проявились у маленького Жени рано: он буквально тянулся к музыкальным инструментам, которые осваивал самостоятельно. После работы на заводе Евстигнеев органично вливался в джаз-оркестр. Талант перевоплощения Евстигнеева так и остался бы незамеченным, если бы не случай. Директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский услышал о талантливом юноше и пришел на одно из его выступлений. Он разглядел в Евстигнееве искру и предложил поступить в театральное училище. Евгений так и сделал, не без помощи Лебского, который все устроил в самый разгар учебного 1946 года.

Фото: Евстигнеев в роли Дынина в фильме Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен».

Мать всячески оберегала сына и откровенно боялась за него, когда он решил поступать на актерское отделение: даже спрятала документы. Она не переставала волноваться за судьбу Евстигнеева и тогда, когда его начали узнавать на улицах. После окончания училища артиста по распределению отправили во Владимир, где он устроился в местный театр. Однако провинция казалась не такой привлекательной, и Евгений начал мечтать о столице, а в 1954 году решился и поступил в Школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко. Комиссия поразилась дарованию и зачислила юношу сразу на второй курс.

Интересно Артист учился вместе с Олегом Басилашвили, Галиной Волчек, Михаилом Козаковым и Татьяной Дорониной.

В 1955 году студенты МХАТ, в том числе Евстигнеев, основали «Студию молодых актеров» во главе с Олегом Ефремовым, которая позже преобразовалась в театр «Современник». В 1956 году Евгения Александровича приняли во МХАТ. Евстигнеев в театре Актер начал покорять столицу с театра. В 1957 году он стал частью труппы «Современник». Дебютировал артист как Король в спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Позже играл Чернова в «Вечно живых», Усова в «Традиционном сборе», Сатина в спектакле по одноименной пьесе «На дне», Луначарского в «Большевиках» и Дорна в «Чайке». В театре Евстигнеев прослужить вплоть до 1970-го. В 1971 году актер перешел в МХАТ имени Чехова. Там он воплотил в жизнь Шабельского в «Иванове», Серебрякова в «Дяде Ване», Чебутыкина в «Трех сестрах», Хлынова в «Горячем сердце», снова Дорна в «Чайке» и Фирса в «Вишневом саде» — это была его последняя роль в этом театре в 1981 году.

Фото: Евгений Евстигнеев в роли Сатина и Андрей Мягков в роли Барона спектакле «На дне» по пьесе Горького

Евстигнеев в кино — более 100 ролей По-настоящему знаменитым Евгения Евстигнеева сделало кино. Он начал сниматься в 1957-м в «Поединке», где сыграл Петерсона. Далее были эпизоды и небольшие роли. Прорывом можно считать его появление в детском фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», где Евстигнеев филигранно исполнил роль начальника пионерлагеря товарища Дынина.

Интересно Благодаря фильму родилось много крылатых фраз: «„Бодры“ надо говорить бодрее, а „веселы“ — веселее!», «Дисциплина — основа лагеря», «Зрители аплодируют, аплодируют — кончили аплодировать!».

Затем были яркие работы в «Золотом теленке» 1968 года — сыграл подпольного миллионера Александра Ивановича Корейко, «Семнадцать мгновений весны» — Вернера Плейшнера, «Место встречи изменить нельзя» — вора в законе Петьку Ручечника, «По семейным обстоятельствам» — художника Николая.

Интересно В один из съемочных дней актер Ролан Быков очень спешил, и сцену разговора с персонажем Евстигнеева решили снимать с первого дубля. Ситуация была комичной, учитывая, что Быков перевоплотился в логопеда, который не выговаривал сразу несколько согласных. Реплики Ролана Антоновича были до того смешны, что Евгений Александрович не сдержался и раскололся прямо в кадре. В это самое время Быков продолжил играть как ни в чем не бывало. В итоге сцена вошла в фильм именно в таком виде, добавляя моменту еще больше комичности.

Особняком стоит роль профессора Преображенского в экранизации повести Булгакова «Собачье сердце». В картине актер сумел буквально перевоплотиться в сдержанного интеллигента, глубоко аристократичного, живого и пронзительно уязвимого человека старой закалки. Даже эпизоды ему удавалось сделать так, что его персонаж запоминался — чего стоит роль хромого итальянца-кладоискателя в комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Как говорил сам Евстигнеев, искусство должно быть страстным, как брызги шампанского, — возможно, поэтому он нередко затмевал ведущие роли в картинах. Всего в фильмографии Евстигнеева насчитывается более 100 ролей. Режиссеры его действительно очень любили: Евгений Александрович имел, как говорят в театральном мире, сложную фактуру, но как только появлялся на сцене или в кадре — сразу верили. Даже сравнивали с Жаном Габеном — за его способность играть «нутром». Кроме того, артист был не только талантливым актером, но и прекрасным человеком, который не признавал в людях фальши и сам этому не уподоблялся. За его спиной просто невозможно было строить козни — коллеги его так любили, что даже не помышляли об этом. И было за что — Евстигнеев прослыл неутомимым оптимистом. Лишь однажды Евстигнеев очень сильно обиделся на своего лучшего друга и руководителя «Современника» Олега Ефремова. Евгений всегда много снимался в кино, но не переставал играть в театре. Ефремов же, несмотря на занятость некоторых своих артистов, установил строгое правило: никаких переносов репетиций. И, несмотря на многолетнюю дружбу, Евстигнеев не требовал к себе поблажек и следовал этому требованию. Ему пришлось лишь однажды попросить о переносе репетиции, и тогда Ефремов вспылил.

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Худрук был явно на эмоциях и не хотел выгонять друга из театра, но Евгений Александрович ушел. Ефремов быстро понял свою ошибку и пытался всеми силами вернуть артиста, но Евстигнеев был непреклонен. Между ними повисла тяжелая обида — старые друзья больше никогда не разговаривали.

Фото: Евстигнеев и Ефремов на сцене «Современника»

Любимец дам — личная жизнь Евгения Евстигнеева Евстигнеева нельзя назвать конвенциональным красавчиком, однако женщинам он нравился всегда. Безусловно, дело было в его безграничной доброте и харизме. Первой в сети актера попала будущая народная артистка СССР Галина Волчек. Ее семья была против, считая неказистого провинциала Евгения не четой своей интеллигентной дочери. Но девушка твердо решила свою судьбу и пошла против родителей, лишь бы быть с предметом своего обожания. Спустя какое-то время тесть все же признал талант Евстигнеева. В браке, который продлился девять лет, родился сын Денис. Семья развалилась, когда Евстигнеев полюбил другую. Ею стала актриса Лилия Журкина, коллега по «Современнику». Они поженились в 1968 году, и в союзе родилась дочь Мария. Этому браку не суждено было продлиться долго: Журкина страдала неврологическим заболеванием и стала прикладываться к бутылке. Актер пытался лечить супругу, но ничего не помогало. Женщина умерла совсем молодой — в 48 лет. Евстигнеев тяжело переживал смерть любимой жены. Из пучины горя его буквально вытащила новая женщина. Студентка его курса Ирина Цывина очаровала Евгения, и даже разница в возрасте не помешала им быть вместе. Именно с ней он обрел семейное тихое счастье. Цывина была с артистом до самого конца и очень жалела, что не успела подарить ему ребенка. Своего сына в следующем браке она назвала Евгением.

Фото: Евстигнеев с двухлетним сыном Денисом / РИА «Новости»

Дети Евстигнеева вспоминали о нем как о нежном и очень добром отце. При этом он всячески старался, чтобы они выбирали свой путь и шли по нему, пробиваясь самостоятельно. Евстигнеев действительно никогда им не помогал, но бесконечно верил, ободрял, поддерживал и любил. Страсть Евстигнеева До самой последней минуты Евстигнеев не забывал своей любви к джазу и очень гордился, когда удавалось продемонстрировать свои навыки в кино. А еще он до ужаса любил машины. К своему авто артист относился очень ревностно и никому не позволял его ремонтировать. Если удавалось провести часок-другой в гараже, чтобы в очередной раз перебрать свою машину, Евстигнеев был абсолютно счастлив. В гараже у него была своя компания, с которой он общался по-простому, никогда не отказывался пропустить с товарищами рюмочку-другую.

Интересно Актер болел за футбольный клуб «Спартак» и баскетбольный клуб ЦСКА.