«Не могу отойти от смерти Сережи». Мать Соседова рассказала о своем состоянии после похорон сына

Мать музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова Антонина Петровна потеряла сознание на Перепечинском кладбище. Она призналась NEWS.ru , что не может отойти после похорон младшего сына.

«Я не могу отойти от смерти Сережи. Так не должно быть, понимаете? Поможет только время», — сказала она.

Антонина Петровна добавила, что ее каждый день навещают старший сын Владимир и внуки. У них хорошие отношения.

От встреч с друзьями и коллегами младшего сына она отказывается, но они ей много звонят и поддерживают. Мать Соседова призналась, что даже не успевает отвечать. Иногда она не подходит к телефону, но благодарна всем за внимание.

На похоронах Антонина Петровна потеряла сознание. Ее реанимировали рядом с могилой сына.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Телеведущий упал с лестницы в отеле Якутии и получил травму головы. Врачи не смогли его спасти.

Ранее шоумен Сергей Зверев признался, что не посетил прощание с Соседовым из-за нехватки эмоционального ресурса. В прошлом году он пережил смерть кузена, потом его отца, а затем узнал о гибели двух племянников.