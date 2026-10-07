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    «Не могу отойти от смерти Сережи». Мать Соседова рассказала о своем состоянии после похорон сына

    Мать Сергея Соседова: только время поможет пережить смерть сына

    Фото: РИА «Новости»

    Мать музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова Антонина Петровна потеряла сознание на Перепечинском кладбище. Она призналась NEWS.ru, что не может отойти после похорон младшего сына.

    «Я не могу отойти от смерти Сережи. Так не должно быть, понимаете? Поможет только время», — сказала она.

    Антонина Петровна добавила, что ее каждый день навещают старший сын Владимир и внуки. У них хорошие отношения.

    От встреч с друзьями и коллегами младшего сына она отказывается, но они ей много звонят и поддерживают. Мать Соседова призналась, что даже не успевает отвечать. Иногда она не подходит к телефону, но благодарна всем за внимание.

    На похоронах Антонина Петровна потеряла сознание. Ее реанимировали рядом с могилой сына.

    Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Телеведущий упал с лестницы в отеле Якутии и получил травму головы. Врачи не смогли его спасти.

    Ранее шоумен Сергей Зверев признался, что не посетил прощание с Соседовым из-за нехватки эмоционального ресурса. В прошлом году он пережил смерть кузена, потом его отца, а затем узнал о гибели двух племянников.

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