Звезда «Кадетства» призналась в тайной любви к Александру Головину

Актриса Линда Табагари, сыгравшая Риту в сериале «Кадетство», испытывала чувство влюбленности в Александра Головина, который исполнил роль одного из главных героев проекта. Об этом она рассказала в социальной сети

Табагари вспомнила, что впервые встретила Головина еще до съемок «Кадетства». Тогда она была ребенком и сразу прониклась к будущему партнеру сильными чувствами.

«Мне было лет 9–10, меня утвердили на проект „Я и ты“. Приносят фотографию и говорят: „Этот мальчик будет играть с тобой“. Я просто обомлела. Это любовь, это судьба. Я была в восторге», — рассказала актриса.

Позже Табагари пригласили на кастинг «Кадетства». Сначала ей предложили роль девушки Бориса Корчевникова, однако актриса отказалась, поскольку хотела сыграть возлюбленную Головина. Впоследствии она получила именно эту роль.

По словам Табагари, взаимных отношений с Головиным у нее не сложилось. Сейчас актриса воспринимает свой опыт спокойно и признается, что он помог ей понять, что значит любить человека без взаимности.

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