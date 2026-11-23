Умер известный российский продюсер Эльмир Магеррамов. Об этом сообщил ТАСС .

Информацию о смерти Магеррамова подтвердила журналистам знакомая мужчины. Ему было 37 лет.

Мk.ru со ссылкой на собственные источники отмечает, что тело продюсера нашли в Раменках.

На месте работают сотрудники полиции. Что произошло, неизвестно. В прессе допускали, что речь могла идти о несчастном случае.

Эльмир Магеррамов работал в музыкальной индустрии более 10 лет. В разное время он возглавлял известные лейблы Self Made Music, Archer Music и Out of Records. Менеджер организовывал гастроли и курировал продвижение артистов.

За годы карьеры продюсер успел поработать с главными звездами российской поп-сцены. В число его подопечных и партнеров входили Ольга Бузова, Дима Билан и коллектив Artik & Asti. Также он вел проекты певицы Славы, Александра Панайотова и T’Killah.

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